Rheingas und ENVIRIA starten gemeinsame Solaroffensive (FOTO)

Brühl (ots) - Rheingas, ein führender Flüssiggas-Anbieter in Deutschland, der

auch Energietechnik- und Energieeffizienzlösungen anbietet, und das

Solar-Startup ENVIRIA bündeln ihre Kräfte, um deutschen Industrieunternehmen

einen noch einfacheren Umstieg auf Solarstrom zu ermöglichen.



Gemeinsam bieten die Unternehmen Solarlösungen an, die genau an die Bedürfnisse

von großen Industrieunternehmen angepasst sind. Im Rahmen der Partnerschaft

werden derzeit bereits zwei PV-Anlagen auf den Dächern führender

Industrieunternehmen mit einer Fläche von 7.000 und 2.000 Quadratmetern

umgesetzt. Mit einer Leistung von mehr als 900 Kilowatt-Peak werden diese

jährlich rund 1 Million Kilowattstunden sauberen Strom produzieren und dadurch

jährlich über 400 Tonnen CO2 einsparen. Weitere Projekte mit insgesamt rund

5.000 Kilowatt-Peak Leistung sind bereits in Planung.





Ein Meilenstein in der nachhaltigen EnergieversorgungUwe Thomsen, geschäftsführender Gesellschafter der Propan Rheingas GmbH & Co.KG,erklärt die Bedeutung der Partnerschaft: "Mit ENVIRIA als Partner können wirunsere Expertise in der Solarenergie erweitern und so unseren Kunden nochinnovativere und umweltfreundlichere Lösungen anbieten. Wir sind seit fast 100Jahren am Markt und kennen die deutsche Industrielandschaft genau. ENVIRIAbringt als etabliertes Startup eine ganz neue Perspektive mit ein - eine idealeKombination!"Melchior Schulze Brock, Gründer und Geschäftsführer von ENVIRIA, fügt hinzu:"Unsere Zusammenarbeit mit Rheingas zeigt, wie Unternehmen durch innovativeEnergielösungen einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Schon beiden ersten Gesprächen haben wir sofort gemerkt, dass wir uns ideal ergänzen. Ichfreue mich sehr auf diese spannende Partnerschaft."Eine starke Partnerschaft für mehr Solarstrom in der IndustrieRheingas ist bereits seit 2021 als Projektentwickler für kleinerePhotovoltaik-Dachanlagen im Leistungsbereich zwischen 30 und 90 Kilowatt-Peaktätig. Diese Expertise wird nun durch ENVIRIAs umfassende Erfahrung bei großenPV-Dachanlagen mit einer Leistung von mehr als 90 Kilowatt-Peak ergänzt.Gemeinsam können die Unternehmen so ein noch breiteres Kundensegment ansprechen.Hinzu kommt, dass sich Rheingas durch seine fast 100-jährige Geschichte imFlüssiggasgeschäft als einer der zentralen Ansprechpartner für Energiefragenetabliert hat und die spezifischen Herausforderungen von Industrieunternehmengenau kennt. In Kombination mit ENVIRIAs innovativen Solarlösungen könnenindividuelle Kundeninteressen dadurch optimal adressiert werden.Mit der Partnerschaft stärkt Rheingas seine Position als Anbieter umfassenderEnergielösungen, der sowohl fossile als auch erneuerbare Energien intelligentkombiniert, um den Übergang zur klimaneutralen Produktion in der Industrie zuunterstützen. Damit Energie zur einfachsten Sache der Welt wird.Über Propan Rheingas GmbH & Co. KGPropan Rheingas GmbH & Co. KG ist ein mittelständischesEnergieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl. Mit fast 100 JahrenErfahrung zählt Rheingas zu den Top-Anbietern in Deutschland für Flüssiggas, Erdgas , Strom, Energietechnik und Energieberatung. Das Unternehmen legt einengroßen Wert auf dezentrale Energieträger und Technologien, die nicht nur einesichere Versorgung aus Europa gewährleisten, sondern auch ein hohes Potenzialzur Reduktion von CO2 und NOX bieten. Rheingas beliefert bundesweit über 30.000Privat- und Geschäftskunden und bietet Komplettlösungen für Energieeffizienz,von der Heizungsbau bis zur Versorgung mit verschiedenen Energieträgern.Über ENVIRIAENVIRIA ermöglicht Unternehmen einen radikal einfachen Umstieg auf Solarstrom.Das Startup übernimmt sowohl die Finanzierung, Planung, Installation und denBetrieb von Solaranlagen als auch die Integration von Ladestationen undEnergiespeichern. Unternehmen können die Anlagen kaufen oder mieten. Außerdempachtet ENVIRIA Dächer, betreibt darauf Solaranlagen und verkauft grünen Strom.Rund 200 Mitarbeitende haben seit der Gründung im Jahr 2017 bereits mehr als 500gewerbliche Projekte umgesetzt.Pressekontakt:MedienkontaktPressesprecherin RheingasEvelyn HöllerTel: 02232 7079 1126Mobil: 0151 40466790mailto:evelyn.hoeller@rheingas.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/118273/5881035OTS: Propan Rheingas GmbH & Co. KG