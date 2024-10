+2,9 % zum Vormonat / Produktion in den energieintensiven Industriezweigen um 0,1 % gestiegen

WIESBADEN (ots) - Produktion im Produzierenden Gewerbe



August 2024 (real, vorläufig):



+2,9 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



-2,7 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Juli 2024 (real, revidiert):-2,9 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)-5,6 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im August 2024gegenüber Juli 2024 saison- und kalenderbereinigt um 2,9 % gestiegen. Im wenigervolatilen Dreimonatsvergleich war die Produktion von Juni 2024 bis August 2024um 1,3 % niedriger als in den drei Monaten zuvor. Im Juli 2024 sank dieProduktion gegenüber Juni 2024 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse um 2,9 %(vorläufiger Wert: -2,4 %). Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2023 war dieProduktion im August 2024 kalenderbereinigt 2,7 % niedriger.Deutlicher Produktionsanstieg in der AutomobilindustrieDerzeit treten bei der Produktion in der Automobilindustrie deutlicheSchwankungen von Monat zu Monat auf, welche die monatliche Entwicklung derProduktion im Produzierenden Gewerbe insgesamt beeinflussen. Im August 2024stieg die Produktion im Bereich Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilensaison- und kalenderbereinigt um 19,3 % im Vergleich zum Vormonat, nachdem sieim Juli 2024 um 8,2 % zurückgegangen war.Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe)nahm im August 2024 gegenüber Juli 2024 saison- und kalenderbereinigt um 3,4 %zu. Dabei stieg die Produktion von Investitionsgütern um 6,9 % und dieProduktion von Vorleistungsgütern um 0,1 %. Die Produktion von Konsumgüternblieb unverändert (0,0 %). Außerhalb der Industrie verzeichnete dieEnergieerzeugung im August 2024 einen Zuwachs von 2,3 % und die Bauproduktionstieg im Vergleich zum Vormonat um 0,3 %.Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2023 sank die Industrieproduktion imAugust 2024 kalenderbereinigt um 3,1 %.Produktion in energieintensiven Industriezweigen gestiegenIn den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im August 2024gegenüber Juli 2024 saison- und kalenderbereinigt um 0,1 % gestiegen. ImDreimonatsvergleich war die Produktion in diesen Industriezweigen von Juni 2024bis August 2024 um 0,7 % höher als in den drei Monaten zuvor. Verglichen mit demVorjahresmonat August 2023 war die energieintensive Produktion im August 2024kalenderbereinigt um 2,2 % höher. Eine Analyse zum Produktionsindex für