421 Millionen Euro aus Hundesteuer im Jahr 2023 / Hunde- und Katzenfutter 2023 um 16,9 % teurer als im Vorjahr

WIESBADEN (ots) - Hunde zählen hierzulande zu den beliebtesten Haustieren - und

die Liebe zu den Vierbeinern füllt auch die Staatskasse. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) anlässlich des Welthundetags am 10. Oktober mitteilt,

nahmen die öffentlichen Kassen im Jahr 2023 rund 421 Millionen Euro aus der

Hundesteuer ein - ein neuer Rekordwert. Für die Städte und Gemeinden bedeutete

dies ein Plus von 1,6 % im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2022 beliefen sich die

Einnahmen aus der Hundesteuer auf 414 Millionen Euro.



Die Einnahmen aus der Hundesteuer sind in den letzten Jahren durchgehend

gestiegen. Im Zehn-Jahresvergleich sogar um 41 %: 2013 hatte die Hundesteuer den

Städten und Gemeinden noch 299 Millionen Euro eingebracht.







Ausgestaltung der Steuersatzung bestimmt die jeweilige Kommune. Vielerorts hängt

der Betrag, den die Hundebesitzer entrichten müssen, auch von der Anzahl der

Hunde im Haushalt oder von der Hunderasse ab. Insofern bedeuten höhere

Steuereinnahmen nicht zwangsläufig, dass auch die Zahl dieser vierbeinigen

Haustiere gestiegen ist.



Hunde- und Katzenfutter im Jahr 2023 um 16,9 % teurer als im Vorjahr



Die Haltung eines Vierbeiners ist auch jenseits der Steuerzahlungen ein

Kostenfaktor. Die Preise für Hunde- und Katzenfutter stiegen im

Jahresdurchschnitt 2023 um 16,9 % gegenüber dem Vorjahr deutlich. Zum Vergleich:

Die Gesamtteuerung lag im gleichen Zeitraum bei 5,9 %.



