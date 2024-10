Verbrennungsmotoren mit HydraGEN nachrüsten und CO2-Zertifikate erhalten

Hannover/Toronto (ots) - Das kanadische Unternehmen dynaCERT Inc. (WKN: A1KBAV,ISIN: CA26780A1084) freut sich bekannt zu geben, dass die Methodik zurNachrüstung von Verbrennungsmotoren mit der patentiertenHydraGEN(TM)-Technologie offiziell von VERRA , einer weltweit führendenOrganisation im Bereich der CO2-Zertifizierung, validiert wurde. Dies ermöglichtes Nutzern der HydraGEN(TM)-Technologie, nicht nur den Kraftstoffverbrauch zusenken und den Schadstoffausstoß zu reduzieren, sondern ab sofort auchCO2-Zertifikate für ihre Einsparungen zu erhalten.Die innovative HydraGEN(TM)-Technologie von dynaCERT basiert auf einemproprietären und patentierten Elektrolysesystem, das destilliertes Wasser inpräzise Mengen von Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) umwandelt, die demVerbrennungsmotor bei Bedarf zugeführt werden. Diese Technologie trägt erheblichzur Reduktion von Treibhausgasen bei, die bei der Verbrennungkohlenstoffhaltiger Kraftstoffe freigesetzt werden, und ist weltweit inVerbrennungsmotoren einsetzbar.Mit dieser wichtigen Zertifizierung durch VERRA können Nutzer von HydraGEN(TM)jetzt zusätzlich von der Erzeugung von CO2-Zertifikaten profitieren, was neuewirtschaftliche Anreize schafft und das Engagement für den Klimaschutzverstärkt.Jim Payne, CEO von dynaCERT , kommentierte die Bedeutung dieser Errungenschaftin einem Interview:" Wir haben eine Technologie zur Nachrüstung von vorhandenen Verbrennungsmotorenentwickelt, mit der die Nutzer soviel Treibstoff sparen können, in der Regelsind es 5 % bis 20 %, dass sich die Anschaffung bereits im ersten Jahramortisieren kann. Außerdem verhindert unsere Wasserstoff-Technologie denAusstoß von CO2 und anderen Schadstoffen. Durch die Zertifizierung von VERRAkönnen unsere Kunden nun zukünftig auch CO2-Zertifikate für Ihre Einsparungenerhalten, was ein weiterer Anschaffungsgrund ist. "Das vollständige Interview mit weiteren Details zur Technologie, zu VERRA undEmissionszertifikaten finden Sie unter: https://ots.de/oqDYg0Pressekontakt:EN: Jim Payne, CEO von dynaCERT, mailto:jpayne@dynacert.comDE: Bernd Krüper, President von dynaCERT, mailto:bkrueper@dynacert.comAllgemein:Mario HoseApaton Finance GmbHEllernstr. 3430175 HannoverTelefon: +49 511 6768 731Fax: +49 511 6768 730E-Mail: mailto:m.hose@apaton.comWeb: http://www.apaton.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/100230/5881057OTS: Apaton Finance GmbH

