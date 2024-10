Der Hang Seng Index in Hongkong verliert mehr als 8% - ist mit diesem Crash die Rally der China-Aktien vorbei? Die Führung in Peking enttäuscht mit einer belanglosen Pressekonferenz - dabei hatte sich die Märkte bei dieser Pressekonferenz die Verkündung der nächsten Stimulus-Bombe aus China erhofft. Während die lange geschlossenen Aktienmärkte in Festlandschina zunächst steigen und damit die Rally der letzten Woche in Hongkog nachholen (bevor die Euphorie dann abebbte), ist nun klar: wenn keine weiteren Maßnahmen kommen, droht die Rally wieder in sich zusammen zu brechen. An der Wall Street fallende Kurse aufgrund geringerer Aussichten auf sinkende Zinsen - der gestrige Anstieg von Nvidia kaschiert dabei die breite Schwäche des Marktes..

Hinweise aus Video:

1. Aktienmärkte: Chinas überhitzter Aktien-Rallye droht Rückschlag

2. Industrie-Absturz, BIP-Abstufung, Thyssenkrupp-Blamage?

Das Video "China: Crash in Hongkong - Ende der Mega-Rally?" sehen Sie hier..