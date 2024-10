Der stärkste Bullenindikator

Keine Frage, wenn DAX, Dow und alle anderen Indizes, die jüngst neue Hochs erreicht haben, wieder unter ihre alten Hochs zurückfallen, entstünden bearishe Fehlausbrüche, die weitere Kursverluste nach sich ziehen könnten. Und womöglich fallen die Kurse dann so stark, wie es der Kollege projiziert hat. Ausschließen kann man so ein Szenario nie.

Angesichts der geopolitischen Lage (Konfrontation zwischen dem Westen und Russland bzw. China, der Eskalation im Nahen Osten), der Konjunkturschwäche in China und Europa sowie dem möglichen Nachlassen der KI-Euphorie als wichtigen Kurstreiber gibt es sogar einige fundamentale und stimmungstechnische Gründe für dieses Szenario.

Aber es gibt auch positive Aspekte: Zunächst sind die genannten Belastungsfaktoren schon lange bekannt oder offensichtlich. Sie sollten also weitgehend eingepreist sein. Trotzdem erreichten einige Indizes die erwähnten neuen Hochs.

Zudem sinken weltweit Inflation und Zinsen – ein positiver Einfluss auf die Aktienmärkte. Und die Angst vor einer Rezession in den USA, die noch Anfang August mitverantwortlich für einen crashartigen Kurseinbruch war, scheint verflogen – zumal die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA (Einkaufsmanagerindizes und Arbeitsmarktzahlen) überwiegend besser und zum Teil besser als erwartet ausgefallen sind.

Diese beiden Charts sind jetzt entscheidend!

Aber gut, über all das kann man unter Umständen auch anderer Meinung sein (z.B. sind auch die fallenden Zinsen längst ein „alter Hut“). Für mich ist daher aktuell ein Indikator entscheidend, der sich erstmals seit sehr langer Zeit bullish präsentiert, und das zugleich ungewöhnlich stark.

Dazu die beiden folgenden Charts:

So hat der US-Leitindex S&P 500 jüngst ein neues Hoch erreicht, während der Nasdaq 100 in der großen Kurslücke unterhalb seines Hochs und an der runden 20.000-Punkte-Marke gescheitert und damit wieder ein gutes Stück von neuen Hochs entfernt ist.

