Shortwetten gegen Auto-Aktien nehmen zu: "Weder günstig noch attraktiv"

"Wir haben eine Reihe von Gewinnwarnungen gesehen, und wir glauben, dass das noch nicht alles war", sagte Alexis Foret, Anleihen-Portfoliomanager bei Edmond de Rothschild Asset Management. "Es handelt sich um große Unternehmen mit einer guten Liquiditätsposition, aber es sind auch Kredite, die sich verschlechtern. Wir müssen vorsichtig sein."

Von Mercedes-Benz bis zu Aston Martin – Autohersteller haben in den letzten Monaten Gewinnwarnungen herausgegeben, während Stellantis damit rechnet, dass sein freier Cashflow in den negativen Bereich absinken wird. Volkswagen hat für Bestürzung gesorgt, indem es erstmals die Schließung von Fabriken in Betracht zieht.

"Die Leistung des Automobilsektors wird in den kommenden Wochen und Monaten durch sich verschlechternde Fundamentaldaten bis 2025 begrenzt sein, unabhängig vom Wertargument", schrieben Analysten der UBS Group AG, darunter Patrick Hummel, kürzlich in einem Forschungsbericht.

Das Wertargument besagt, dass der Automobilsektor der billigste Sektor in Europa ist und im Durchschnitt mit dem 6-fachen des zukünftigen Gewinns gehandelt wird – ein Abschlag von fast 60 Prozent gegenüber dem Stoxx 600. Wie Bloomberg brichtet, liegen die Preise der Unternehmen derzeit fast 40 Prozent unter ihrem zukünftigen Buchwert, was ein Zeichen für schwindendes Vertrauen ist.

"Solange die Margen in der Automobilbranche ohne absehbares Ende weiter sinken, sind die Autotitel weder günstig noch attraktiv", sagt Moritz Kronenberger, Portfoliomanager bei Union Investment.

Dies führt zu einer Zunahme der Wetten auf weitere Rückgänge. Der gewichtete Durchschnitt der im Autoindex verliehenen Aktien, ein Indikator für Leerverkäufe, macht nach Angaben von S&P Global Market Intelligence 5,1 Prozent des Streubesitzes des Sektors aus. Zu Jahresbeginn lag dieser Wert noch bei etwa 2 Prozent.

"Dies ist ein kritischer und dramatischer Wandel in der Branche. Als Nächstes werden die Investoren darauf achten, welche Unternehmen die meisten Barmittel in ihren Bilanzen haben und den Abschwung am längsten durchhalten können", so Kronenberger und fügte hinzu, dass Unternehmensdividenden und Aktienrückkäufe gefährdet sein könnten.

"Die Einführung von EU-Zöllen auf chinesische Elektrofahrzeuge wird die ohnehin schon schwierige Lage für europäische Autohersteller noch weiter verkomplizieren", sagte Nesche Yazgan, Kreditanalyst bei RBC BlueBay Asset Management. "Bei Zöllen kommt mir Newtons drittes Bewegungsgesetz in den Sinn: Auf jede Aktion folgt eine gleich starke und entgegengesetzte Reaktion."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion