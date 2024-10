Delivery Hero setzen Erholungsrally fort - Talabat im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Neue Details zum Geschäft im Nahen Osten und Nordafrika sind bei den Anlegern des Essenslieferanten Delivery Hero auch im schwachen Marktumfeld sehr gut angekommen. Nach einem Tag Pause knüpften die Papiere am Dienstag an ihre rasante Erholungsrally an, und erklommen mit 39,77 Euro ein neuerliches Jahreshoch.

Mit 59 Prozent Jahresplus sind sie 2024 die Nummer Zwei im MDax hinter Hypoport. Noch beeindruckender ist jedoch die starke Kehrtwende seit Anfang Juli, im Zuge derer sie sich mit plus 129 Prozent mehr als verdoppelt haben. Für Aktionäre, die zu Corona-Zeiten eingestiegen waren, bleibt es allerdings bisher ein schwacher Trost. Sie haben damals möglicherweise mehr als 145 Euro gezahlt.