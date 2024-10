2 Auszeichnungen beim Trendtag Glas 2024 für das kleine Familienunternehmen aus der Kleinstadt Bargteheide (FOTO)

Köln (ots) - Auf einem der wichtigsten Events der Glasbranche, dem Trendtag

Glas, setzte sich ELVIS EIS in einer hochkarätigen Konkurrenz durch und wurde

gleich doppelt ausgezeichnet. Das Unternehmen der Brüder Elvis und Drazen

Bogicevic erhielt die begehrte Auszeichnung "Produktinnovation in Glas 2024" in

der Kategorie "Kleine Unternehmen" und wurde zusätzlich von den Besuchern zum

Publikumsliebling über alle Kategorien hinweg gekürt - eine doppelte Ehrung, die

nur wenigen zuteil wird. Für Elvis und Drazen Bogicevic, die Gründer von ELVIS

EIS, ist diese Anerkennung ein emotionaler und bedeutender Meilenstein. "Dieser

Preis auf dem Trendtag Glas ist für uns mehr als nur eine Auszeichnung - es ist

eine Bestätigung für all die harte Arbeit und die Leidenschaft, die wir in unser

Eis und unsere Vision gesteckt haben", sagt Elvis voller Dankbarkeit. "Dass wir

sowohl die Fachjury als auch das Publikum überzeugen konnten, erfüllt uns mit

Demut und Stolz."



Der Trendtag Glas - Ein Gipfeltreffen der Besten







und bringt jedes Jahr führende Köpfe und Unternehmen der Lebensmittel- und

Getränkeindustrie zusammen. Hier werden die innovativsten Produkte in

Glasverpackungen ausgezeichnet, die Nachhaltigkeit, Design und Funktionalität

vereinen.



Zweifach prämiert: Qualität und Handwerkskunst auf höchstem Niveau



Das Urteil der Jury zu ELVIS EIS war eindeutig: "Mit Elvis Eis liefern Elvis und

Drazen Bogicevic ein rundum überzeugendes Produkt ab. Das handwerklich

hergestellte Premium-Eis präsentiert sich im attraktiven 400 ml Glas mit

individuellem Eiswaffel-Look. Die farbenfrohen Papieretiketten und die dazu

passenden wiederverschließbaren Metalldeckel, die jeweils die Farbwelt der acht

verfügbaren Sorten aufgreifen, tragen zu einem stimmigen und hochwertigen

Gesamtbild bei. Pläne für ein Pfandsystem zeigen zudem, dass die Marke ihren

innovativen Weg weitergeht. Elvis Eis setzt neue Akzente in der

Verpackungsinnovation und bietet ein überzeugendes Gesamtpaket, das sowohl in

puncto Design, Genuss als auch Nachhaltigkeit überzeugt."



Die Wahl zum Publikumsliebling unterstreicht, dass ELVIS EIS nicht nur Fachleute

überzeugt, sondern auch die Herzen der Konsumenten erreicht hat. "Für uns war es

immer das Wichtigste,den Menschen etwas Echtes und Ehrliches zu bieten", erklärt

Elvis. "Dass unser Eis so viel Liebe erfährt, ist eine unbeschreibliche Freude."



Herbstliche Kreationen: Ein weiterer Schritt auf der Erfolgsreise



Pünktlich zur neuen Jahreszeit präsentiert ELVIS EIS drei herbstliche Sorten,

die den Erfolg weiterführen sollen:



Cinnamon Crunch



Umwerfend aromatisches Zimteis mit leckerer Karamellsoße und knusprigen

Keksstückchen - perfekt für die kühle Jahreszeit.



Pumpkin Spice Coffee



Cremiges Kürbiskernmark-Eis und kräftige Kaffeesoße vereint in einer

herbstlichen Geschmackssymphonie.



Lebkuchen Ahornsirup



Würziges Lebkucheneis, verfeinert mit Ahornsirup und Schokoladensoße - ein

Wintertraum zum Genießen.



Dankbar nach vorne blicken: Der Weg ist noch lange nicht zu Ende



Trotz der hohen Anerkennung bleiben die Brüder bescheiden. "Diese Auszeichnungen

sind ein großer Schritt für uns, aber sie sind auch ein Versprechen an unsere

Kunden, dass wir weiterhin hart arbeiten werden, um noch besser zu werden", sagt

Drazen. "Wir sind dankbar für alles, was wir erreicht haben, und freuen uns auf

das, was noch kommt."



Über ELVIS EIS



ELVIS Eis im Glas wurde als Überlebensmaßnahme von Elvis und Drazen Bogicevic

während der Corona-Pandemie gegründet. Heute steht das Unternehmen für

handwerklich hergestelltes Premium-Eis im Glas, das in über 3.000 Supermärkten

erhältlich ist.



Die zwei Auszeichnungen auf dem Trendtag Glas markieren einen bedeutenden

Meilenstein auf dem Weg, die Eisbranche mit innovativen, nachhaltigen Produkten

zu revolutionieren.



Exklusive Einladung für die Presse: Ein Blick hinter die Kulissen



Um einen noch tieferen Einblick in die handwerkliche Produktion von ELVIS EIS zu

bekommen, laden wir Journalisten und Medienvertreter herzlich ein, unsere

Eisproduktion in Bargteheide, Schleswig-Holstein zu besuchen. Hier können Sie

hautnah erleben, wie unser Premium-Eis entsteht und mehr über unsere Geschichte

und Vision erfahren. Auch die neuen Sorten wollen probiert werden!



Bitte kontaktieren Sie uns für eine Terminvereinbarung - wir freuen uns darauf,

Sie persönlich bei uns begrüßen zu dürfen.



Pressekontakt:



ELVIS Handwerkliche Eisproduktion

Elvis Bogicevic e.K.

Otto-Hahn-Str. 3 · 22941 Bargteheide

Ansprechperson: Susan Häder

Tel.: 04532- 2782221

Mobil: 0176 - 72501176

E-Mail: mailto:s.haeder@elviseis.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176580/5881078

OTS: Elvis Bogicevic e.K.





