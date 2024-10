Mit der EUROPA sparen jugendliche Fahranfänger deutlich

Köln (ots) - Wer mit 17 Jahren seinen Führerschein macht, darf sich bei der

EUROPA über finanzielle Vorteile freuen. Denn der Kölner Versicherer macht

diesen jungen Fahranfängern ein attraktives Angebot. Außerdem hat er seinen

Kfz-Tarif noch einmal optimiert: So entfallen in der Kasko-Versicherung

Leistungsgrenzen. Zudem gibt es Verbesserungen bei Kfz-Schutzbriefen und höhere

Annahmegrenzen für Wohnmobile und Krafträder.



Vermittler können helfen, Geld zu sparen





Durch das Programm "Begleitetes Fahren ab 17" dürfen Jugendliche bereits hinterdem Steuer sitzen, obwohl sie noch nicht volljährig sind. Vorausgesetzt, eineBegleitperson fährt mit. Dadurch erlangen sie wichtige Fahrpraxis. Und dieStatistik zeigt: Sie verunfallen sehr viel seltener. Die EUROPA honoriert diesin ihrem Kfz-Tarif: Beim Abschluss ihres ersten Kfz-Vertrages erhalten früheFahranfänger eine günstigere Versicherungsprämie als andere Einsteiger."Vermittler sollten junge Leute auf diese Möglichkeit, Geld zu sparen,hinweisen", sagt Dr. Thomas Niemöller, Vorstand bei der EUROPA. "Insbesonderevor dem Hintergrund, dass der Führerscheinerwerb zunehmend zu einer großenfinanziellen Belastung wird." So sind die Kosten für den theoretischen undpraktischen Fahrunterricht in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen:Zwischen 2020 und 2023 betrug die Preissteigerung laut Statistischem Bundesamtmehr als 30 Prozent.Kfz-Tarife überarbeitetBei der EUROPA profitieren die jungen Fahrer vom ausgezeichnetenPreis-Leistungs-Verhältnis der Tarife des Versicherers. Diese wurden jetzt nocheinmal überarbeitet. Unter anderem fallen in der Teil- und VollkaskoLeistungsgrenzen komplett weg: etwa für den Austausch von Schlössern oder dieUmkodierung nach Schlüsseldiebstahl (bisher 750 Euro), für Zulassungs- undÜberführungskosten (bisher 500 Euro) sowie den Ersatz von Vignetten oderPlaketten (bisher 100 Euro). Auch bei Kfz-Schutzbriefen gibt es Verbesserungen.Die Leistungen für Übernachtung und Mietwagen wurden angehoben. Zudem sorgt dieneue Kombinationsmöglichkeit von Mietwagen- und Übernachtungsservice für mehrFlexibilität nach einer Panne, einem Unfall oder dem Diebstahl des Fahrzeugs.Mit wenigen Klicks zur eVB-NummerVermittler profitieren weiterhin von schlanken Prozessen. Die elektronischeVersicherungsbestätigung (eVB) für ihre Kunden können sie zum Beispiel mit nurwenigen Klicks im Vertriebspartner-Portal beantragen. Der Kunde erhält dieBestätigung umgehend per E-Mail. Für qualifizierte Hilfe stehen persönlicheAnsprechpartner der EUROPA den Vermittlern jederzeit zur Verfügung.Mehr zur EUROPA Kfz-Versicherung gibt es unterhttp://www.europa.de/versicherungen/kfz-versicherung . Freie Vermittler erhaltenfür sie speziell aufbereitete Informationen beim Makler Service-Team unter 02215737-300, per E-Mail an vep@europa.de oder unterhttp://www.europa-vertriebspartner.de/versicherungen/kfz-versicherungen .