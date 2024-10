PIABO Communications stärkt Marktführerschaft durch Akquisition von Startup Communication in München (FOTO)

Berlin / München (ots) - PIABO Communications (https://piabo.net/) , Europas

führende Agentur für Kommunikation im Bereich der weltweit innovativsten

Unternehmen, gibt die Übernahme der Münchner PR- und Social Media-Agentur

Startup Communication (https://www.startup-communication.de/) bekannt. Dieser

Schritt ist Teil einer strategischen Expansion, um die Präsenz in München -

einem zentralen Technologie-, Innovations- und Medienstandort Europas - weiter

auszubauen. Mit dieser Übernahme vertieft PIABO seine Expertise im Bereich

High-Growth-Technologieunternehmen und legt den Grundstein für weiteres Wachstum

sowie eine intensivere Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen

Kund:innen. Zu den renommierten Kunden der Agentur zählen Unternehmen wie

Staffbase (https://staffbase.com/de/) , Swappie (https://swappie.com/de/) und

Xentral (https://xentral.com/de) .



Strategische Expansion in München: PIABO stärkt seine Marktposition





Die Integration von Startup Communication ist für PIABO ein entscheidenderMeilenstein in der Stärkung seiner Position in München. Tilo Bonow(https://www.linkedin.com/in/tilobonow/?originalSubdomain=de) , Gründer und CEOvon PIABO Communications, erklärt: "Die Übernahme von Startup Communication istein strategischer Schritt, um unsere Präsenz in München weiter auszubauen.München ist nicht nur aufgrund der Vielzahl an Technologieunternehmen relevant,sondern auch wegen seiner Rolle als Innovations- und Startup-Hub sowie Heimatinnovativer Mittelständler. Mit einem starken Team vor Ort können wir schnellerauf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen und unsere Position als Marktführerfestigen."Auch Carina Goldschmid (https://www.linkedin.com/in/carina-goldschmid/) ,Gründerin von Startup Communication, sieht in der Übernahme große Chancen:"Durch die Integration in PIABO eröffnen sich für unsere Kunden und unser Teamneue Möglichkeiten. PIABO ist führend in der datengetriebenen 360°-Kommunikationim Digital- und Technologiesektor. Unser Netzwerk wird durch erweiterteRessourcen und Expertise enorm gestärkt."Integration und Synergien: Zusammenwachsen als ErfolgsfaktorDaniela Harzer (https://www.linkedin.com/in/daniela-harzer/) , Geschäftsführerin& COO von PIABO Communications, hebt neben der strategischen auch die kulturelleBedeutung der Übernahme hervor: "Wir haben Carina als großartige Unternehmerinkennengelernt, die mit viel Herzblut und auf hohem Qualitätsniveau integrierteKommunikation bietet. Wir gewinnen mit ihr auch ein sehr erfahrenes Team vonKommunikationsberater:innen hinzu, die mit hoher Expertise im Technologie- undDigitalbereich PIABO nachhaltig bereichern. Durch den Austausch von Wissen undErfahrungen entstehen Synergien, die Innovation und Kreativität fördern -wesentliche Treiber für unseren weiteren Wachstumskurs."Wachstum in München: Neues Büro, erweiterte MöglichkeitenDurch die Übernahme von Startup Communication wächst das Münchner Team um zehnerfahrene PR- und Kommunikationsexperten auf nunmehr 15. Diese bilden eineeigenständige Unit unter der Leitung von Carina Goldschmid, die zukünftig alsUnit Director fungiert.