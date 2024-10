Leichte Kursverluste

Dem Markt fehlte es zunächst an klaren Impulsen. Besser als erwartet ausgefallene Industriedaten aus Deutschland bewegten kaum. Die Gesamtproduktion legte im August um 2,9 Prozent im Monatsvergleich zu. Analysten hatten lediglich einen Anstieg um 0,8 Prozent erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag geringfügig nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,04 Prozent auf 133,54 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,24 Prozent.

Laut Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer ist der Anstieg der Produktion nur auf die Automobilindustrie zurückzuführen. Diese habe wegen ungewöhnlich wenigen Werksferien im August gut 19 Prozent mehr produziert als im Juli. "In den kommenden Monaten dürfte es mit der Industrieproduktion wieder nach unten gehen", schreibt er auf dem Kurznachrichtendienst X. Am Montag hatten Zahlen zu den Auftragseingängen noch deutlich enttäuscht.

Im weiteren Handelsverlauf werden keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht. Die Märkte warten vor allem auf die Verbraucherpreisdaten in den USA, die am Donnerstag anstehen. Die Märkte gehen davon aus, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen nur um 0,25 Prozentpunkte senken wird. Zuletzt wurden die Zinssenkungserwartungen auch durch höhere Rohölpreise gedämpft. Diese könnten zu einer höheren Inflation führen. Am Dienstag gaben die Ölpreise jedoch nach./jsl/jkr/stk

