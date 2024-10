Wall Street warnt vor Risiko eines kurzfristigen Markteinbruchs: "Buy the Dip"

Der Cboe Volatility Index, der auch als VIX oder "Angstbarometer der Wall Street" bekannt ist, steigt wieder auf über 22 Punkte. Am 5. August erreichte er während eines weltweiten Markteinbruchs seinen höchsten Intraday-Stand seit März 2020, wie aus FactSet-Daten hervorgeht.

Wir befinden uns nach wie vor in einem Bullenmarkt, der kaum Anzeichen einer Verlangsamung zeigt, auch wenn der Weg nach oben in den letzten drei Monaten etwas holpriger geworden ist.

Der Anstieg des Angstbarometers ging jedoch rasch zurück, als sich die Aktienmärkte wieder erholten. In der ersten Septemberwoche folgte ein ähnlicher Einbruch, der jedoch auch eine größere Nachfrage von Anlegern nach Aktien mit einem Abschlag nach sich zog.

Seitdem hat der S&P 500 die beste Performance in den ersten drei Quartalen eines Jahres seit Ende der 1990er Jahre erzielt. Sollte er seine Gewinne bis Ende Dezember halten können, wäre dies das zweite Jahr in Folge, in dem der S&P 500 um 20 Prozent oder mehr gestiegen ist – das erste Mal seit 1998, wie aus den Dow Jones Market Data hervorgeht.

Allerdings haben sich die potenziellen Risiken für die Rallye in letzter Zeit vervielfacht. US-Aktien weisen derzeit Bewertungen auf, die im historischen Vergleich hoch sind und nur knapp unter ihrem bisherigen Höchststand von Ende 2021 liegen.

Angesichts der gestiegenen Bewertungen an den Aktienmärkten und der Wachstumsverlangsamung sind die Drawdown-Risiken gestiegen. Die Analysten von Goldman Sachs weisen in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass potenzielle Rückgänge am Markt gekauft werden sollten.

Die Risiken eines Rückgangs von mindestens 20 Prozent in den nächsten zwölf Monaten seien gestiegen, "ebenso wie das Risiko eines kurzfristigen Einbruchs oder einer Korrektur von rund 10 Prozent", sagt Christian Müller-Glissmann, Leiter Asset Allocation Research im Bereich Portfolio Strategy bei Goldman Sachs.

Dieser Auffassung schließen sich die Analysten von Piper Sandler an: "Wir werden weiterhin gesunde Rücksetzer nutzen, um Positionen aufzustocken, insbesondere bei führenden Small und Mid Caps aus den Sektoren Industrie, Finanzen und Technologie."

Die Risiken seien jedoch nach wie vor relativ gering und könnten durch eine "positive Aktienkursdynamik", nach wie vor recht solide makroökonomische Bedingungen und die US-Notenbank ausgeglichen werden, schreibt Goldman-Analyst Mueller-Glissmann. Er fügte hinzu: "Es kann zu einer Korrektur kommen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die Zentralbank eingreifen wird, um den Aktienmarkt und die Wirtschaft abzufedern."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





