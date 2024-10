Mitgehangen, mitgefangen! – Airbus- und Boeing-Zulieferer leidet mit

Boeing und die größte Gewerkschaft der US-Westküste, International Association of Machinists and Aerospace Workers, setzen ihre Tarifverhandlungen fort. Am Dienstag soll es in die nächste Runde gehen. Die Gewerkschaft fordert eine 40-prozentige Lohnerhöhung über vier Jahre sowie die Wiedereinführung einer leistungsabhängigen Rente, die vor einem Jahrzehnt gestrichen wurde. Boeing hatte zuletzt eine Lohnerhöhung von 30 Prozent und die Rückkehr der leistungsbasierten Rente angeboten.

Der Streik hat die Produktion von Boeings Bestseller, der 737 MAX, sowie der Großraumflugzeuge 777 und 767 erheblich beeinträchtigt. Besonders die 737 MAX ist für Boeing wichtig, da das Unternehmen derzeit mit geringen Margen im Rüstungsgeschäft kämpft.

In einer Börsenmitteilung warnte Senior zudem vor einem "erheblichen Rückgang der Lieferungen" an Airbus im vierten Quartal 2024, bedingt durch Engpässe bei Inneneinrichtungen und Triebwerken. Die Normalisierung der Lieferungen erwartet Senior erst im zweiten Quartal 2025.

CEO David Squires zeigte sich dennoch optimistisch:

Wir tun alles, um die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen. Diese Probleme sind vorübergehend, und wir erwarten eine Erholung im nächsten Jahr.

Um Kosten zu senken, sei Senior bereit, Führungspositionen abzubauen, Ausgaben einzuschränken und geplante Investitionen zu verschieben. Die Produktion des Boeing 737 MAX ist durch einen vierwöchigen Streik in Seattle beeinträchtigt, während Airbus weiter mit Produktionsverzögerungen kämpft. Senior rechnet damit, dass die Leistung im Luftfahrtsektor im zweiten Halbjahr hinter dem ersten Halbjahr zurückbleibt.

