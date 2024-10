DAL beliefert Sparkassen-Finanzgruppe mit grünem Strom (FOTO)

Mainz (ots) -



- DAL investiert erstmalig in eigenen Solarpark in Kleinschirma (Sachsen)

- Digitalisierungspartner Finanz Informatik erster Abnehmer

- "Power Purchase Agreement" ermöglicht Grünstrom-Bezug mit Herkunftsnachweis



Die DAL Deutsche Anlagen-Leasing (DAL) bietet als Teil der

Sparkassen-Finanzgruppe allen Partnern des Verbundes eine unkomplizierte

Möglichkeit, grünen Strom per "Power Purchase Agreements" samt Herkunftsnachweis

aus Deutschland zu beziehen. Die nachhaltige Energie wird in der 54-Megawatt

Solaranlage Kleinschirma in Sachsen produziert, die Anfang September 2024 in

Betrieb genommen wurde. Die DAL ist mit Eigenkapital an der

Betreibergesellschaft des Solarparks beteiligt und tritt damit erstmals als

Investor einer Photovoltaik-Freiflächenanlage auf.









"Mit unserer direkten Investition in einen Solarpark", erläutert Andreas Geue,

Vorsitzender der Geschäftsführung der DAL, "eröffnen wir Unternehmen der

Sparkassen-Finanzgruppe die Möglichkeit, langfristig, sicher und preisstabil

grüne Energie zu beziehen und den Ausbau erneuerbarer Energien zu fördern.

Unsere Partner verschaffen sich hohe Glaubwürdigkeit im Rahmen ihrer

Transformation und handfeste Wettbewerbsvorteile durch zertifizierten Bezug von

Grünstrom."



Die Abwicklung erfolgt über Power Purchase Agreements (PPA), also über

langfristige, direkte Stromlieferverträge zwischen Erzeuger und Abnehmer, in

deren Rahmen eine vereinbarte Strommenge zu einem festgelegten Preis geliefert

wird. "Die Inbetriebnahme des Solarparks markiert einen wichtigen Meilenstein in

der Weiterentwicklung der DAL als Kompetenzzentrum für nachhaltige Energien.

Vielen Dank für die professionelle und vertrauensvolle Zusammenarbeit an den

Projektierer Solarparc GmbH sowie an unsere Partner aus der

Sparkassen-Finanzgruppe, allen voran die Sparkasse Oberhessen", ergänzt Dr. Peer

Günzel, stellvertretender Geschäftsführer der DAL.



Erster Abnehmer: Digitalisierungspartner und IT-Dienstleister Finanz Informatik



Das erste PPA für die in der PV-Anlage in Kleinschirma erzeugte Energie wurde

mit der Finanz Informatik GmbH & Co. KG getroffen. Ab 1. Januar 2025 wird der

Digitalisierungspartner und zentrale IT-Dienstleister der Sparkassenorganisation

mit grünem Strom der DAL aus Kleinschirma versorgt. Die Finanz Informatik (FI)

betreibt, verteilt auf mehrere Standorte, einen der größten

Rechenzentrumsverbünde für Finanzdienstleistungen. Zu den Kunden zählen neben

Sparkassen auch die Landesbanken, Landesbausparkassen, die DekaBank, öffentliche

Versicherer sowie weitere Unternehmen.



"Den Umstieg auf 100 % grünen Strom in unseren Rechenzentren haben wir bereits Seite 2 ► Seite 1 von 2



