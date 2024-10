Service-Roboter-Absatz steigt weltweit um 30 Prozent (FOTO)

Frankfurt (ots) - ++World Robotics 2024 Jahrbuch der International Federation of

Robotics veröffentlicht++



Die Verkaufszahlen von professionellen Service-Robotern sind weltweit um 30 %

auf über 205.000 Einheiten gestiegen. Rund 80 % des gesamten Marktvolumens

stammte dabei mit 162.284 Einheiten aus dem asiatisch-pazifischen Raum. Es

folgen Europa mit 33.918 und der amerikanische Kontinent mit 8.927 verkauften

Einheiten. Das geht aus dem Jahresreport "World Robotics - Service Robots" der

International Federation of Robotics (IFR) hervor.



"Die Service-Robotik ist auf Wachstumskurs: Immer mehr Roboter unterstützen die

Arbeit in der Fabrik, helfen bei der Kundenbetreuung in Einkaufszentren oder mit

Lieferdiensten in der Innenstadt", sagt Marina Bill, Präsidentin der

International Federation of Robotics.









Gut jeder zweite professionelle Service-Roboter wurde 2023 für den Einsatz in

Transport und Logistik verkauft. Mit fast 113.000 Einheiten stieg der Absatz im

Vergleich zum Vorjahr um 35 %. Die Nachfrage nach technologischer Unterstützung

wird durch einen gravierenden Fachkräftemangel angetrieben. Eine der

zeitaufwändigsten Aufgaben für Lkw-Fahrer ist beispielsweise das Be- und

Entladen, für das Service-Roboter spezielle Automationsanwendungen bieten. Die

Akzeptanz solcher Lösungen hängt entscheidend davon ab, dass auch

nichttechnisches Personal in der Lage ist, die Roboteranwendung zu bedienen.



Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften fördert auch den Absatz von

Service-Robotik in Außenbereichen ohne Publikumsverkehr. Die Robotertypen in

dieser Klasse reichen von automatisierten konventionellen Fahrzeugen wie

Gabelstaplern oder Traktoren bis hin zu kundenspezifischen Lösungen, oft mit

wetterfesten Umhausungen für die zu transportierenden Güter.



Roboter im Hotel- und Gastgewerbe werden mit mehr als 54.000 verkauften

Einheiten (+ 31 %) immer beliebter. Roboter in dieser Kategorie werden in erster

Linie als mobile Assistenten für Informationen und Telepräsenz eingesetzt. Der

Sektor entwickelt sich rapide weiter. Insbesondere Anwendungen wie die

Zubereitung von Speisen und Getränken sowie Leit- und Informationsstellen im

öffentlichen Raum profitieren von dieser Dynamik.



Zudem spielt die Robotik mit mehr als 20.000 verkauften Einheiten (+ 21 %) eine

wichtige Rolle in der Landwirtschaft . Der Fachkräftemangel als Folge des

demografischen Wandels und die Nachfrage nach einer nachhaltigeren

Präzisionslandwirtschaft machen Service-Roboter auf diesem Markt zu einem Seite 2 ► Seite 1 von 3



Top-Anwendungsgebiete für professionelle Service-RoboterGut jeder zweite professionelle Service-Roboter wurde 2023 für den Einsatz inTransport und Logistik verkauft. Mit fast 113.000 Einheiten stieg der Absatz imVergleich zum Vorjahr um 35 %. Die Nachfrage nach technologischer Unterstützungwird durch einen gravierenden Fachkräftemangel angetrieben. Eine derzeitaufwändigsten Aufgaben für Lkw-Fahrer ist beispielsweise das Be- undEntladen, für das Service-Roboter spezielle Automationsanwendungen bieten. DieAkzeptanz solcher Lösungen hängt entscheidend davon ab, dass auchnichttechnisches Personal in der Lage ist, die Roboteranwendung zu bedienen.Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften fördert auch den Absatz vonService-Robotik in Außenbereichen ohne Publikumsverkehr. Die Robotertypen indieser Klasse reichen von automatisierten konventionellen Fahrzeugen wieGabelstaplern oder Traktoren bis hin zu kundenspezifischen Lösungen, oft mitwetterfesten Umhausungen für die zu transportierenden Güter.Roboter im Hotel- und Gastgewerbe werden mit mehr als 54.000 verkauftenEinheiten (+ 31 %) immer beliebter. Roboter in dieser Kategorie werden in ersterLinie als mobile Assistenten für Informationen und Telepräsenz eingesetzt. DerSektor entwickelt sich rapide weiter. Insbesondere Anwendungen wie dieZubereitung von Speisen und Getränken sowie Leit- und Informationsstellen imöffentlichen Raum profitieren von dieser Dynamik.Zudem spielt die Robotik mit mehr als 20.000 verkauften Einheiten (+ 21 %) einewichtige Rolle in der Landwirtschaft . Der Fachkräftemangel als Folge desdemografischen Wandels und die Nachfrage nach einer nachhaltigerenPräzisionslandwirtschaft machen Service-Roboter auf diesem Markt zu einem