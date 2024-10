Personal- und Know-how-Lücke als größte Barriere (FOTO)

Mannheim (ots) -



- Ökologische Ziele und Imagegewinn werden der Weiterqualifizierung vorgezogen

- Fehlendes Personal und Know-how sind die größten Hindernisse



Für den Großteil der Unternehmen spielt die grüne Transformation heute bereits

eine entscheidende Rolle mit Auswirkungen auf alle Unternehmensbereiche.

Gleichzeitig wächst das Bewusstsein, wie knapp es um die Talente mit

entsprechenden Fähigkeiten, den "Green Skills", am Arbeitsmarkt steht. Größere

Firmen sind aufgrund von EU-Vorgaben bereits dazu verpflichtet, sich intensiv

mit dem Thema Nachhaltigkeit und der entsprechenden Personalsituation zu

beschäftigen und zu berichten. Für kleinere und mittlere Unternehmen gilt die

Berichtspflicht ab 2025. Doch aktuell sind viele Unternehmen noch nicht

ausreichend vorbereitet. Das zeigt die neue Studie "Green Business - Wie bereit

sind Unternehmen für die grüne Transformation?" der Personalberatung Hays. In

einem zweistufigen Untersuchungsverfahren wurden zum einen 781 Entscheiderinnen

und Entscheider aus sämtlichen Unternehmensbereichen des Dienstleistungs- und

Industriesektors sowie des öffentlichen Sektors in Deutschland und Österreich

befragt, zum anderen wurden 12 qualitative Interviews geführt.









Immerhin 69 Prozent der Organisationen räumen dem Thema Nachhaltigkeit im Rahmen

der Befragung einen hohen bis sehr hohen Stellenwert ein und ebenso viele

begründen das mit der Verbesserung ihrer Unternehmensreputation. 63 Prozent

veranlasst ihre gesellschaftliche unternehmerische Verantwortung, sich des

Themas anzunehmen. Als weitere Gründe werden u.a. Kundenerwartungen,

Wettbewerbsvorteile sowie regulatorische Anforderungen angeführt. Zwischen den

Hierarchieebenen lassen sich klare Unterschiede in den strategischen Prioritäten

und Zuständigkeiten ablesen. Während die mittlere und untere Führungsebene

Kundenerwartungen und Effizienzsteigerung als Gründe für die Beschäftigung mit

Nachhaltigkeit nennt, setzt die Geschäftsleitung eher auf Risikominimierung

sowie das Erschließen neuer Geschäftsfelder. Einig sind sich die Befragten über

alle Hierarchieebenen, dass Nachhaltigkeit sehr relevant für die

Unternehmensreputation ist. Generell gibt es in den Unternehmen laut Studie

unterschiedliche Ansichten darüber, wer für Nachhaltigkeit verantwortlich ist.

Während die Vorstände mehrheitlich die Verantwortung bei sich selbst sehen,

teilen die Bereichs-, Abteilungs- und Teamleitenden diese Ansicht weniger. Das

deutet darauf hin, dass die Verantwortung für Nachhaltigkeit in vielen

Unternehmen nicht eindeutig definiert und den Hierarchieebenen nicht klar

zugeordnet ist.



