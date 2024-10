Roloff erhofft sich von Miersch verstärkten Fokus auf Wirtschaft

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Roloff erhofft sich vom neuen Generalsekretär Matthias Miersch einen verstärkten Fokus auf die Bewältigung der Wirtschaftskrise.



"Immer dann, wenn die SPD den Menschen zeigt, dass wir einen guten Plan für eine florierende Wirtschaft und gute Arbeitsplätze haben, gewinnen wir", sagte das SPD-Bundesvorstandsmitglied dem "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe). Miersch werde diese Themen "sicher zentral platzieren".





Roloff erwartet auch, dass Miersch nun alle Vorarbeiten, die Kevin Kühnert geleistet habe, in "tatsächliche Wahlkampfstrategien und Programme umsetzen" werde. "Ich bin mir sicher, dass er dabei einen robusten Wahlkampf aufs Gleis bringen wird, denn sowas kann er hervorragend", sagte Roloff mit Blick auf Miersch.Der SPD-Politiker Ralf Stegner bezeichnete Miersch als "die denkbar beste Wahl als Generalsekretär der SPD". "Hartnäckig in der Sache und verbindlich wie empathisch in der Kommunikation - das ist eine exzellente Mischung für den bevorstehenden harten Bundestagswahlkampf", sagte Stegner dem "Handelsblatt".