Deutschlands Bahnhöfe rutschen im internationalen Vergleich ab

Berlin (ots) - Das Consumer Choice Center (CCC) hat seinen mit Spannungerwarteten fünften jährlichen Europäischen Bahnhofsindex veröffentlicht. Dieneueste Ausgabe beleuchtet die zahlreichen Herausforderungen, mit denen dieBahnhöfe in diesem Jahr konfrontiert waren, von der UEFA-Europameisterschaft(https://www.nytimes.com/2024/06/23/world/europe/germany-trains-euro-2024.html)bis hin zu Sabotageversuchen bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris (https://edition.cnn.com/2024/07/27/europe/france-train-attacks-explainer-2024-paris-olympics-intl/index.html) . Darüber hinaus werden auch grundlegendereProbleme hervorgehoben, die die langfristige Leistungsfähigkeit gefährden, wieetwa die unzureichende Instandhaltung der Infrastruktur undInvestitionsentscheidungen, um zu vergleichen, warum das Angebot imEisenbahnsektor mit der wachsenden Nachfrage nach Zugfahrten in Deutschlandnicht Schritt gehalten hat.Ähnlich wie in der letzten Ausgabe(https://consumerchoicecenter.org/european-railway-station-index-2023/) sindeinundzwanzig deutsche Bahnhöfe unter den fünfzig verkehrsreichstenKnotenpunkten in Europa zu finden. Spitzenreiter ist der Leipziger Hauptbahnhof,der dank besserer Informationen im Bahnhof und einer nur geringfügigen Zunahmeder Verspätungen im Vergleich zum Vorjahr auf Platz zehn der Ranglisteaufsteigt. Der Berliner Hauptbahnhof fiel vom dritten Platz im Jahr 2023 auf dendreizehnten Platz zurück. Die Verspätungen stiegen auf 55 % und die Kundenmussten im Durchschnitt vierzehn Minuten auf ihren nächsten Zug warten. Die amstärksten von Verspätungen und Wartezeiten betroffenen Bahnhöfe sind BerlinZoologischer Garten (Platz 48), Bremen Hbf (Platz 49) und Berlin Ostkreuz (aufdem letzten Platz, Platz 50).Was die drei besten Bahnhöfe betrifft, so bleibt der Züricher Hauptbahnhof dieNummer Eins in Europa, da er den Reisenden ein hervorragendes Angebot anverschiedenen Annehmlichkeiten bietet. Bern kehrt auf den zweiten Platz zurück,gefolgt von Utrecht Centraal auf dem dritten Platz.Emil Panzaru, Forschungsdirektor beim Consumer Choice Center, kommentierte: "DerZustand der deutschen Bahnhöfe hat sich seit unserem letzten Bericht leiderverschlechtert. Der Kapazitätsanstieg infolge des Ticket-Subventionsprogramms imJahr 2023 und die Europameisterschaft 2024 schlagen sich in Fahrplanchaos (https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/deutsche-bahn-verspaetung-fahrplaene-zugausfaelle-lux.2NC8cPRtQUSFjZ9Lsxbr2C?reduced=true) , Überfüllung und schlechtenLeistungen nieder. Immer mehr Menschen wollen das Deutschlandticket nutzen,während das Schienennetz in den letzten siebzig Jahren um 15.000 Kilometer