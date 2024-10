KfW stellt neue Initiative zur Speicherung von CO2 vor

Frankfurt am Main (ots) -



- WALD-Initiative mobilisiert privates Kapital für naturbasierten Klimaschutz

- Fokus liegt auf neuen und biodiversen Wäldern

- Innovation verknüpft Klimaschutz und Erhalt der Artenvielfalt



Die KfW hat auf der Hamburg Sustainability Conference (HSC) im Auftrag des

Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) eine

neue Initiative zu innovativem Klimaschutz vorgestellt: die WALD-Initiative. Sie

hilft dabei, CO2 aus der Atmosphäre zu binden und langfristig zu speichern. Über

verschiedene Förderansätze mobilisiert WALD privates Kapital für den Ausbau

natürlicher Kohlenstoffsenken. WALD steht für " W eltweite A llianz für L

andschaftsbasierte D ekarbonisierung". Der Fokus liegt auf neuen und biodiversen

Wäldern. Damit verknüpft die Initiative Klimaschutz und den Erhalt von

Biodiversität.





Wirksamer Klimaschutz bedeutet nicht nur, Emissionen drastisch zu reduzieren,sondern auch, CO2 aus der Atmosphäre zu binden und langfristig zu speichern.Wälder, Mangroven oder Moore bieten als natürliche Kohlenstoffsenken ein großesPotenzial. Besonders Wälder, die als gigantischer CO2-Staubsauger für dasWeltklima dienen, stehen unter Druck. Global geht ihre Funktion als Senken immerstärker zurück.Die WALD-Initiative schafft Anreize für den Privatsektor, damit er in neugeschaffene natürliche Senken investiert.Christiane Laibach, Mitglied des Vorstands der KfW: " Die Natur ist unserwertvollstes Gut und steht stark unter Druck. Zusätzliche Mittel zu mobilisierenist von hoher Bedeutung, um natürliche Kohlenstoffsenken auszubauen. DieWALD-Initiative verbindet den Schutz von Klima und Biodiversität und schafftMöglichkeiten für private Investitionen."Das erste internationale Projekt der Initiative ist dieWALD-Innovationsfazilität . Sie fördert zukunftsweisende Ansätze, die ein hohesPotenzial zur Schaffung zusätzlicher Kohlenstoffsenken haben und sich positivauf die biologische Vielfalt auswirken. Dabei handelt es sich um neuartigeProjekte, die den CO2-Markt nutzen wollen, aber aufgrund ihres innovativenCharakters noch keine ausreichende Finanzierung erhalten. Dazu gehören zumBeispiel Maßnahmen mit Bezug auf Mangroven oder Moore. Zudem fördert dieInnovationsfazilität neue Ansätze für das Monitoring von Biodiversität. DasProjekt wird von der International Union for Conservation of Nature (IUCN)durchgeführt. Für die Anfangsphase hat das BMZ 9 Mio. EUR bereitgestellt.