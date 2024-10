Nachhaltige Zukunftskonzepte und digitale Chancen gegen die wachsende Konkurrenz des Online-Handels

Hansestadt Uelzen (ots) - Angesichts des kontinuierlich wachsenden Onlinehandels

steht der stationäre Einzelhandel vor großen Herausforderungen. Der Eigenbetrieb

Kultur, Tourismus und Stadtmarketing (KTS) der Hansestadt Uelzen hat über das

Förderprogramm ZIZ (Zukunftsorientierte Innenstädte und Zentren) ein Konzept

entwickelt, das den Einzelhandel vor Ort nachhaltig unterstützt und ihn fit für

die kommenden Jahre machen soll. Betriebsleiter Alexander Hass präsentiert ein

Maßnahmenpaket, das darauf abzielt, den Einzelhandel zu stärken, die Kaufkraft

in der Region zu binden und den stationären Handel in der Hansestadt Uelzen

weiterzuentwickeln - durch die Nutzung digitaler Chancen, auch ohne den Aufbau

eines eigenen Onlineshops.



"Der stationäre Handel sieht sich bereits seit Jahren, und verstärkt nach der

Pandemie, tiefgreifenden Veränderungen gegenüber. Es ist essenziell, den lokalen

Geschäften neue Möglichkeiten zu eröffnen, damit sie wettbewerbsfähig bleiben

können. Mit unserem Maßnahmenpaket möchten wir den Einzelhandel durch kreative

Ansätze und den Einsatz moderner Technologien nachhaltig stärken", erklärt

Alexander Hass.





Erste Maßnahme: Kompaktkurse für Fachwissen und ZukunftskompetenzenBereits im Oktober hat der Eigenbetrieb eine Reihe von Kompaktkursen ins Lebengerufen, die Einzelhändlern und Gewerbetreibenden das notwendige Rüstzeug fürdie digitale Zukunft vermitteln. Der Fokus liegt auf praxisnahen Themen, wie derEinsatz von künstlicher Intelligenz im Einzelhandel und der Bedeutung vonprofessioneller Schaufenstergestaltung. Am kommenden Donnerstag steht dernächste Kurs an, bei dem über 30 Teilnehmer aus der Hansestadt Uelzen an einemWorkshop zum Thema Social Media teilnehmen werden. Dabei wird aufgezeigt, wiesoziale Medien effektiv genutzt werden können, um eine höhere Kundenbindung zuerreichen und Kaufanreize zu schaffen.Zweite Maßnahme: Open Days und ein digitales Studio im Herzen der InnenstadtAm 17. und 18. Oktober öffnet das neue digitale Studio seine Türen in derLüneburger Str. für die sogenannten Open Days. Dieses Studio, errichtet über dasFörderprogramm "Zukunftsräume" vom Land Niedersachsen, bietet Händlern undVereinen in der Innenstadt die Möglichkeit, eigene digitale Inhalte zuentwickeln und die Vorteile moderner Technologien wie Green-Screen-Equipment undhybride Tagungstechnik zu nutzen. "Wir haben das Studio so konzipiert, dass esden Händlern eine Plattform bietet, auf der sie selbstständig Content entwickelnoder Unterstützung durch professionelle Fachkräfte in Anspruch nehmen können",so Hass weiter.Während der Open Days wird außerdem eine neue Herbstaktion gestartet: DieBesucher sind eingeladen, ihre Gummistiefel mitzubringen, die vor Ort in eine