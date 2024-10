Telonic mit Cybersecurity-Bodyguard auf der it-sa

Köln (ots) -



- Kölner Systemhaus demonstriert sein Security Operations Center in Halle 7

(Stand 539)

- Telonic-Chef Andreas Schlechter: "Die Bedrohungslage spitzt sich zu. Telonic

ist der Bodyguard, der die IT-Netzwerke der Unternehmen vor Angreifern

schützt."

- Presse-Termin mit Telonic auf der it-sa vereinbaren über

Als "Bodyguard" für das IT-Netzwerk präsentiert sich das Kölner Systemhaus

Telonic in diesem Jahr auf der it-sa in Halle 7 (Stand 539). Die Kongressmesse

rund um das Thema IT-Sicherheit findet vom 22. bis 24. Oktober in Nürnberg

brauchen Unternehmen einen "Bodyguard", der ganz nah bei ihnen ist, das

Geschehen im Firmennetzwerk lückenlos überwacht und beim geringsten Verdacht

sofort einschreitet", erklärt Telonic-Geschäftsführer Andreas Schlechter das

Konzept und diesjährige Messe-Motto der Telonic. Er verweist auf aktuelle Zahlen

des Branchenverbands Bitkom, wonach allein in den letzten zwölf Monaten rund 80

Prozent aller Unternehmen in Deutschland von Datendiebstahl, Spionage oder

Sabotage betroffen waren.



Zwei Drittel (!) der Firmen fühlen sich durch Cyberangriffe in ihrer Existenz

bedroht, hat eine Bitkom-Untersuchung unter mehr als 1.000 in Deutschland

ansässigen Unternehmen quer durch alle Branchen zutage gefördert. "Die Lage

spitzt sich zu", warnt Andreas Schlechter mit Verweis auf die Statistik: 2023

fühlt sich "nur" die Hälfte der Firmen existenzbedrohlichen Cyberangriffen

ausgesetzt, 2021 nicht einmal ein Zehntel.



Sofortabwehr mit Wissensdatenbank und Künstlicher Intelligenz



"Wie ein Bodyguard für die Kunden zu sein ist unser Selbstverständnis", stellt

Telonic-Chef Andreas Schlechter klar. Organisatorisch und technisch verbirgt

sich dahinter eine ganze Palette von Lösungen, Prozessen und Maßnahmen und vor

allem Experten der Telonic.



So arbeiten spezielle Service Delivery Manager (SDM) an der Seite der Telonic

Account Manager, um als erster Ansprechpartner für die Kunden Projekte zu

betreuen, zu koordinieren und einen Managed Professional Service vollumfänglich

zu gewährleisten.



Die Telonic betreibt am Firmenstandort in Köln ein eigenes Security Operations

Center (SOC). Die Systeme und Spezialisten im SOC überwachen rund um die Uhr

alle angeschlossenen IT-Netzwerke. Hierbei kommt die von den Kölnern selbst

entwickelte Security Action Platform "Humboldt" zum Einsatz. Diese generiert aus

den Logs aller sicherheitsrelevanten Komponenten mit Hilfe einer

Wissensdatenbank und Künstlicher Intelligenz (KI) automatisch Seite 2 ► Seite 1 von 3



