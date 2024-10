Als erste Förderbank hat die WIBank eine digitale Namensschuldverschreibung emittiert

Offenbach am Main (ots) - Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank)

hat als erste Förderbank bei der Emission einer traditionellen

Namensschuldverschreibung erfolgreich eine öffentliche Blockchain zur

Prozessoptimierung eingesetzt. In Zusammenarbeit mit Cashlink Technologies, der

Helaba, dem Bankhaus Metzler, Deloitte sowie der Anwaltskanzlei Annerton wurde

die Emission am 8. Oktober 2024 erfolgreich unter Nutzung der Triggerlösung der

Deutschen Bundesbank durchgeführt.



Durch die Integration der Blockchain-Technologie in Verbindung mit der

Bundesbank-Triggerlösung konnte eine Lieferung gegen Zahlung (Delivery versus

Payment, DvP) in Echtzeit ermöglicht werden. Dieser Ansatz macht die Abwicklung

von Finanztransaktionen sicherer und reduziert Kredit- und Liquiditätsrisiken im

Vergleich zu traditionellen Abwicklungsprozessen. Die Emission demonstriert

damit, dass der Einsatz neuer Technologien traditionelle Prozesse bei der

Ausgabe von Wertpapieren optimieren kann, ohne dabei bestehende regulatorische

und operative Anforderungen zu vernachlässigen.







Weiterentwicklung bestehender Finanzprodukte in Verbindung mit innovativen

Technologien. Dadurch minimieren wir Risiken und optimieren Prozesse sowohl für

uns als auch für unsere Investoren. So legen wir die Weichen, um auf den

Finanzmärkten der Zukunft erfolgreich zu sein", sagt Dr. Michael Reckhard,

Mitglied der WIBank-Geschäftsleitung .



"Mit unserem Projekt leisten wir einen wertvollen Beitrag zu den

Forschungsarbeiten der EZB im Hinblick auf die mögliche Einführung von digitalem

Zentralbankgeld für Finanztransaktionen. Dadurch unterstützen wir als Förderbank

die Weiterentwicklung und Modernisierung der europäischen

Kapitalmarktinfrastruktur", kommentiert Christian Forma, Leiter Treasury bei der

WIBank .



Pressekontakt:



Claudia Ungeheuer

Leiterin Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Tel: +49 (0)69 9132-3716

E-Mail: mailto:claudia.ungeheuer@wibank.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/103206/5881286

OTS: Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen





