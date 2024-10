GoldMining-Tochter, U.S. GoldMining, verdoppelt die angezeigte Mineralressourcenschätzung auf 6,48 Millionen AuEq Oz mit zusätzlichen 4,16 Millionen AuEq Oz in der abgeleiteten Kategorie für das Whistler-Projekt, Alaska

Vancouver, British Columbia - 8. Oktober 2024 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ - freut sich, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung ("Whistler MRE") bekannt zu geben, die von seiner börsennotierten Tochtergesellschaft U.S. GoldMining Inc. ("U.S. GoldMining") (NASDAQ: USGO) am 7. Oktober 2024 für das Gold-Kupfer-Projekt Whistler von U.S. GoldMining (das "Projekt") in Alaska, USA, bekannt gegeben wurde.

Höhepunkte:

Zu den Höhepunkten der Ankündigung von U.S. Goldmining gehören:

- Angezeigte Mineralressource: 294 Millionen Tonnen ( " Mt") mit 0,68 Gramm pro Tonne ("g/t") Goldäquivalent ("AuEq") für 6,48 Millionen Unzen ("Moz") AuEq

- Abgeleitete Mineralressource: 198 Mt mit 0,65 g/t AuEq für zusätzliche 4,16 Moz AuEq

- Die geschätzten Unzen Goldäquivalent in der angezeigten Kategorie sind im Vergleich zum MRE 2022* um etwa 117 % gestiegen.

- Das MRE von Whistler wurde anhand einer Reihe von konzeptionellen Grubenplänen für die Lagerstätte Whistler eingeschränkt, die von einer ersten Phase mit schätzungsweise 22,4 Mio. Tonnen mineralisiertem Material mit einem Gehalt von 1,04 g/t AuEq und einem Abraumverhältnis von 0,08:1 (Abfall:Erz) ausgingen.

- Die drei Au-Cu-Ag-Porphyr-Lagerstätten innerhalb des Whistler MRE - Whistler, Raintree und Island Mountain - nehmen etwa 1 % des Landbesitzes von U.S. GoldMining ein und befinden sich innerhalb einer Gruppe von Zielen mit hoher Priorität, die wichtige geologische Merkmale mit den bekannten Lagerstätten teilen, wodurch das breitere Explorationspotenzial des Projekts hervorgehoben wird

U.S. GoldMining erkundet derzeit systematisch nahe gelegene Ziele innerhalb des 'Whistler Orbit', wo weitere 12 potenzielle Ziele noch nicht erkundet sind

- Das Whistler MRE umfasst die Bohrungen des Jahres 2023, über die Anfang des Jahres berichtet wurde (siehe Pressemitteilung von U.S. GoldMining vom 16. Januar 2024), einschließlich des ersten Abschnitts in WH23-03, der 547 m mit 1,06 g/t AuEq umfasste.

Sie schließt die vor kurzem gemeldeten bestätigenden Ergebnisse der Wiederaufnahme der Bohrung WH23-01 aus dem Jahr 2024 aus (siehe U.S. GoldMining-Meldung vom 30. September 2024), die den mineralisierten Abschnitt nun auf 652,5 m mit 1,00 g/t AuEq erweitert.

Das Kernbohrprogramm 2024 wurde nun abgeschlossen, wobei in 6 Bohrlöchern 4.006 Meter gebohrt wurden.

Alastair Still, Chief Executive Officer von GoldMining, kommentierte: "Seit dem Börsengang von U.S. GoldMining im April 2023 sind wir mit den Fortschritten seiner Explorationsinitiativen auf dem Projekt Whistler äußerst zufrieden, die zu einer Stärkung des Vertrauens in die Whistler MRE geführt haben, indem die Unzen Goldäquivalent in der angezeigten Kategorie um etwa 117 % gegenüber früheren Schätzungen erhöht wurden. Das Projekt enthält nun 6,5 Moz AuEq in der angezeigten Ressourcenkategorie und weitere 4,2 Moz AuEq in der abgeleiteten Ressourcenkategorie. Das erfolgreiche Bohrprogramm 2023 und das Wachstum der Mineralressourcen bei Whistler sind ein Beispiel dafür, wie unsere Ausgliederungsstrategie weiterhin Werte für die Aktionäre von GoldMining freisetzt. Wir verfügen nun über 175 Millionen $ an Barmitteln und Aktien1 , die uns dabei helfen, strategische Initiativen in unserem gesamten Portfolio voranzutreiben, das insgesamt 12,5 Millionen Unzen AuEq an gemessenen und angezeigten Ressourcen und 9,7 Millionen Unzen AuEq an abgeleiteten Ressourcen enthält.2”

Die liquiden Mittel und marktfähigen Wertpapiere von NevGold Corp., Gold Royalty Corp. und U.S. GoldMining zum 7. Oktober 2024 sind in kanadischen Dollar angegeben, die gegebenenfalls auf der Grundlage der aktuellen Wechselkurse umgerechnet wurden. Die oben genannten Zahlen zu den Gesamtressourcen dienen nur zu Informationszwecken und sind nicht dazu gedacht, die Rentabilität eines Projekts auf einer eigenständigen oder globalen Basis darzustellen. Die Exploration und Erschließung der einzelnen Projekte, die Projektgeologie sowie die Annahmen und anderen Faktoren, die jeder Schätzung zugrunde liegen, sind nicht einheitlich und werden von Projekt zu Projekt unterschiedlich sein. Es besteht keine Gewissheit, dass alle oder ein Teil der Mineralressourcen in Mineralreserven umgewandelt werden können. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch umweltrechtliche, rechtliche, titelbezogene, steuerliche, gesellschaftspolitische, vermarktungsbezogene oder andere relevante Aspekte wesentlich beeinflusst werden. Weitere Informationen zu diesen Schätzungen finden Sie im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens, der in seinem Profil unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar ist.

Die aktualisierte Whistler MRE ist in einem technischen Bericht mit dem Titel "S-K 1300 Technical Report Summary Initial Assessment for the Whistler Project, South Central Alaska" mit einem Gültigkeitsdatum vom 12. September 2024 enthalten, der von U.S. GoldMining am 7. Oktober 2024 gemäß Subpart 1300 der Regulation S-K ("SK-1300") eingereicht wurde und auf dem Profil von U.S. GoldMining unter www.sec.gov (der "S-K 1300 Report") verfügbar ist. U.S. GoldMining und GoldMining planen, innerhalb von 45 Tagen nach der Meldung von U.S. GoldMining einen technischen Bericht gemäß dem kanadischen National Instrument 43-101 (NI 43-101") in Bezug auf das aktualisierte Whistler MRE einzureichen.

Aktualisierte Mineralressourcenschätzung Übersicht

Das MRE für Whistler basierte auf 43.096 Metern an Bohrdaten, die zum 16. Januar 2024 verfügbar waren (weitere Details finden Sie in der Pressemitteilung von U.S. GoldMining vom 16. Januar 2024), also vor dem Beginn der Bohrkampagne 2024 von U.S. GoldMining. Der Verfasser des Berichts führte am 6. August 2024 einen Besuch vor Ort durch, bei dem auch unabhängige Doppelproben für die Analyse im Umpire-Labor entnommen wurden. Der Stichtag für die aktualisierte MRE ist der 12. September 2024. Das MRE von Whistler ist auf einen Grubenmantel mit dem Ertragsfaktor 1,5 beschränkt und wird oberhalb eines Cutoff-Werts von 10 US$/Tonne (entspricht einem Cutoff-Gehalt von 0,27 g/t AuEq) gemeldet.

Die im Oktober 2024 aktualisierte Whistler MRE enthält:

- Revidierte Meldung der Mineralressourcen bei einem Cutoff-Gehalt von 10 US$/Tonne (zuvor wurde die MRE für 2022 mit 10,50 US$/Tonne gemeldet) und unter Verwendung von Rohstoffannahmen, die unter dem 3-Jahres-Durchschnitt von 1.850 US$/oz Au, 4,00 US$/lb Cu und 23 US$/oz Ag liegen, für alle drei Projektlagerstätten: Whistler, Raintree und Island Mountain (siehe Abbildung 1).

- Die Hinzufügung von drei Diamantkernbohrlöchern aus dem Jahr 2023 für 1.674 Meter Bohrungen innerhalb der namensgebenden Whistler-Lagerstätte (siehe Abbildung 2), mit Überarbeitungen der geologischen Interpretation und der dreidimensionalen Mineralisierungsmodellierung.

Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der Aktualisierung von Whistler MRE.

Tabelle 1: Mineralressourcenschätzung für das gesamte Whistler-Projekt (Stichtag: 12. September 2024)

Klasse Einzahlung Cut-off-Wert ROM Tonnage In-situ-Güteklassen In situ Metall (US$/t) (ktonnes) NSR (US$/t) AuEqv (g/t) Au (g/t) Cu (%) Ag (g/t) AuEqv (koz) Au (koz) Cu (mlbs) Ag (koz) Angezeigt Whistler-Grube 10 282,205 22.84 0.68 0.41 0.16 1.89 6,201 3,724 999 17,166 Grube Raintree 10 8,905 21.08 0.63 0.46 0.08 4.81 180 131 16 1,378 Angezeigter Tagebau variiert 291,410 22.79 0.68 0.41 0.16 1.98 6,381 3,855 1,015 18,544 Raintree UG 25 3,064 34.41 1.03 0.79 0.13 4.49 101 78 9 443 Insgesamt Angezeigt variiert 294,474 22.91 0.68 0.42 0.16 2.01 6,482 3,933 1,024 18,987 Abgeleitet Whistler-Grube 10 18,224 21.01 0.63 0.40 0.13 1.75 368 233 54 1,025 Inselberggrube 10 124,529 18.21 0.54 0.45 0.05 1.02 2,180 1,817 139 4,084 Grube Raintree 10 15,056 23.12 0.69 0.55 0.06 4.36 335 267 21 2,112 Abgeleiteter Tagebau variiert 157,809 19.00 0.57 0.45 0.06 1.42 2,883 2,317 214 7,221 Raintree UG 25 40,432 32.81 0.98 0.76 0.12 3.31 1,275 994 103 4,300 Insgesamt Abgeleitet variiert 198,241 21.82 0.65 0.52 0.07 1.81 4,158 3,311 317 11,521

Anmerkungen zu Tabelle 1:

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Es besteht keine Gewissheit, dass alle oder ein Teil der Mineralressourcen in Mineralreserven umgewandelt werden. Abgeleitete Mineralressourcen unterliegen der Ungewissheit über ihre Existenz sowie über ihre wirtschaftliche und rechtliche Machbarkeit. Der Grad der geologischen Ungewissheit, der mit einer abgeleiteten Mineralressource verbunden ist, ist zu hoch, um relevante technische und wirtschaftliche Faktoren anzuwenden, die die Aussichten auf einen wirtschaftlichen Abbau in einer Weise beeinflussen können, die für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit nützlich ist. Die Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätten Whistler, Island Mountain und den oberen Teil der Lagerstätte Raintree West wurde durch einen Tagebau mit "vernünftigen Aussichten auf wirtschaftlichen Abbau" begrenzt, wobei die folgenden Annahmen zugrunde gelegt wurden:

- Metallpreise von US$ 1.850/oz Au, US$ 4,00/lb Cu und US$ 23/oz Ag;

- Nutzbares Metall von 95 % zahlbar für Au und Ag und 96,5 % zahlbar für Cu

- Raffinierungskosten für Au von US$ 8,00/oz, für Ag von US$ 0,60/oz und für Cu von US$ 0,05/lb.

- Offsite-Kosten für Au von 77,50 US$/wmt, für Ag von 3,50 US$/wmt und für Cu von 55,00 US$/wmt.

- Lizenzgebühr von 3% NSR;

- Die Neigung der Grube beträgt 50 Grad;

- Abbaukosten von 2,25 US$/t für Abfall und mineralisiertes Material; und

- Verarbeitungs-, allgemeine und Verwaltungskosten von 7,90 US$/t.

Der untere Teil der Lagerstätte Raintree West wurde durch eine abbaubare Form mit "vernünftigen Aussichten auf einen wirtschaftlichen Abbau" bei einem Cutoff-Gehalt von 25,00 US$/t begrenzt. Die metallurgischen Gewinnungsraten sind: 70% für Au, 83% für Cu und 65% Ag für Ag-Gehalte unter 10g/t. Die Ag-Gewinnung beträgt bei Werten über 10 g/t für alle Lagerstätten 0 %. Die NSR-Gleichungen lauten: unter 10g/t Ag: NSR (US$/t)=(100%-3%)*((Au*70%*US$54,646/t) + (Cu*83%*US$3,702*2204,62 + Ag*65%*US$0,664)), und über 10g/t Ag: NSR (US$/t)=(100%-3%)*((Au*70%*US$56,646g/t) + (Cu*83%*US$3,702*2204,62)) Die Gleichungen für das Au-Äquivalent lauten: unter 10g/t Ag: AuEq=Au + Cu*1,771 +0,0113Ag, und über 10g/t Ag: AuEq=Au + Cu*1,771 Das spezifische Gewicht der einzelnen Lagerstätten und Gebiete reicht von 2,76 bis 2,91 für Island Mountain, 2,60 bis 2,72 für Whistler mit einem Durchschnittswert von 2,80 für Raintree West. Für die Klassifizierung der Mineralressourcen wurden die SEC-Definitionen für Mineralressourcen in S-K 1300 verwendet, die mit den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) für Mineralressourcen und Mineralreserven (CIM (2014) Definitionen) übereinstimmen. Aufgrund von Rundungen können sich die Zahlen nicht addieren.

Weitere Einzelheiten zur Mineralressourcenschätzung sind im S-K 1300-Bericht und in der Pressemitteilung von U.S. GoldMining vom 7. Oktober 2024 enthalten.

*Zum Vergleich: Das vorherige MRE für 2022 (Stichtag 22. September 2022) umfasste 118 Mt mit 0,79 g/t AuEq für 2,99 Moz AuEq angezeigte Ressourcen und 317 Mt mit 0,63 g/t Au für 6,45 Moz AuEq abgeleitete Ressourcen, bei einem Cutoff-Wert von 10,50 US$/t für Tagebauressourcen und 25 US$/t für Untertage-Ressourcen.

Abbildung 1 - Übersichtskarte des Projekts Whistler mit der Lage der Gold-Kupfer-Silber-Lagerstätten Whistler, Raintree und Island Mountain, die zusammen das MRE Whistler bilden.

Abbildung 2 - Übersichtskarte der Lagerstätte Whistler, die die geologische Interpretation der Whistler Intrusive Suite zeigt und den Standort der Bohrungen aus dem Jahr 2023 hervorhebt, die für das Whistler MRE vom Oktober 2024 verwendet wurden.

Whistler Projekt Hochwertiger Kern

Das aktualisierte MRE von Whistler für das Jahr 2024 wird durch eine bedeutende Komponente einer höhergradigen Mineralisierung innerhalb des Kerns der drei Lagerstätten untermauert. Tabelle 2 veranschaulicht das MRE von Whistler bei einer Reihe von Cutoff-Werten, die Optionen für potenzielle zukünftige Minenerschließungsszenarien bieten. Wird beispielsweise ein erhöhter Cutoff-Wert von 20 US$/t (entspricht einem Cutoff-Gehalt von 0,37 g/t AuEq) für Tagebauressourcen verwendet, enthält die MRE Whistler eine robuste hochgradige Teilressource von:

134 Mt mit 0,98 g/t AuEq für 4,2 Moz AuEq angezeigt (einschließlich Raintree UG Ressource)

87 Mt mit 0,96 g/t AuEq für 2,7 Moz AuEq abgeleitet (einschließlich Raintree UG Ressource)

Tabelle 2: Whistler MRE Empfindlichkeit gegenüber Cutoff-Werten. Der MRE von Whistler, der bei einem Cutoff-Wert von 10 $/t für Tagebauressourcen (entspricht einem Cutoff-Gehalt von 0,27 g/t AuEq) und einem Cutoff-Wert von 25 $/t für Untertage-Ressourcen angegeben wird, ist hervorgehoben.

Klasse Quelle Cutoff ROM Tonnage In-situ-Güteklassen In situ Metall (US$/t) (ktonnes) NSR (US$/t) AuEqv (g/t) Au (g/t) Cu (%) Ag (g/t) AuEqv (Koz) Au (koz) Cu (klbs) Ag (koz) Angezeigt Tagebau 6 333,200 20.98 0.63 0.37 0.15 1.99 6,717 3,999 1,088,419 20,822 7 327,336 21.24 0.63 0.38 0.15 1.99 6,680 3,983 1,080,877 20,541 7.9 319,301 21.59 0.65 0.39 0.15 1.99 6,623 3,958 1,068,264 20,024 10 291,410 22.79 0.68 0.41 0.16 1.99 6,381 3,855 1,015,095 18,544 15 206,236 27.03 0.81 0.51 0.18 1.99 5,356 3,382 798,024 13,449 20 131,449 32.55 0.97 0.65 0.19 2.08 4,111 2,728 561,495 8,809 25 85,710 38.03 1.14 0.79 0.21 2.18 3,132 2,166 393,659 5,985 30 57,629 43.30 1.29 0.92 0.22 2.27 2,397 1,706 281,879 4,184 Unterirdisch 25 3,064 34.41 1.03 0.79 0.13 4.49 101 78 8,613 443 Insgesamt Angezeigt variiert 294,474 22.91 0.68 0.42 0.16 2.02 6,482 3,933 1,023,708 18,987 Abgeleitet Tagebau 6 247,250 14.99 0.45 0.36 0.05 1.24 3,563 2,827 276,142 9,874 7 222,529 15.94 0.48 0.38 0.05 1.28 3,408 2,718 260,061 9,168 7.9 202,534 16.78 0.50 0.40 0.06 1.31 3,267 2,614 245,757 8,536 10 157,809 19.00 0.57 0.45 0.06 1.43 2,883 2,317 213,970 7,221 15 83,445 24.97 0.75 0.60 0.08 1.74 2,003 1,611 149,376 4,638 20 46,184 31.30 0.94 0.76 0.10 1.98 1,389 1,129 99,917 2,923 25 28,112 37.12 1.11 0.91 0.11 2.19 1,003 827 68,000 1,983 30 16,408 44.16 1.32 1.11 0.12 2.35 696 590 41,316 1,242 Unterirdisch 25 40,432 32.81 0.98 0.76 0.12 3.31 1,275 994 102,953 4,300 Insgesamt Abgeleitet variiert 198,241 21.82 0.65 0.52 0.07 1.81 4,158 3,311 316,923 11,521

Insbesondere das Vorzeigeprojekt von U.S. GoldMining, die Lagerstätte Whistler, die Bestandteil des MRE Whistler ist, enthält einen hochgradigen Kern, der durch übereinstimmende Konturen mit einem Gehalt von etwa ≥0,40 g/t Gold und ≥0,20 % Cu definiert ist, die sich in Nord-Süd-Richtung über etwa 500 m und in Ost-West-Richtung über 250 m erstrecken und bis in eine Tiefe von 600 m (von der Oberfläche) reichen, wo sie neigungsabwärts offen bleiben. Der hochgradige Kern der Lagerstätte Whistler bietet die Möglichkeit, hochgradige Einstiegsgrubenszenarien mit niedrigem Abraumverhältnis in Betracht zu ziehen. Tabelle 3 enthält eine inkrementelle Aufschlüsselung der Lagerstätte Whistler, die in aufeinanderfolgend expandierenden Grubenschalen enthalten ist, die in Abbildung 3 dargestellt sind.

Tabelle 3: Die inkrementelle Aufschlüsselung der Lagerstätte Whistler innerhalb der konzeptionellen, phasenweisen Grubenschalen des Whistler MRE.

GRUBE-PHASE KLASSE Mineralisierte Tonnage NSR AuEQ Au Cu Ag Metall an Ort und Stelle Abfalltonnage Verhältnis der Streifen (ktonnes) (US$/Tonne) (g/t) (g/t) (%) (g/t) (AuEq koz) (ktonnes) Abfall:Minz PHASE 1 Angezeigt 22,425 34.81 1.04 0.65 0.23 2.30 750 1,776 0.08 Abgeleitet - - - - - - --- PHASE 2 Angezeigt 42,703 29.4 0.88 0.56 0.19 2.00 1,206 17,684 0.41 Abgeleitet 910 16.28 0.49 0.26 0.13 2.00 14 PHASE 3 Angezeigt 106,892 23.71 0.71 0.43 0.16 1.80 2,435 117,922 1.04 Abgeleitet 6,722 22.39 0.67 0.44 0.14 1.70 145 PHASE 4 Angezeigt 69,425 17.61 0.53 0.29 0.14 1.80 1,175 145,808 1.96 Abgeleitet 4,944 19.81 0.59 0.36 0.14 1.60 94 PHASE 5 Angezeigt 41,061 16.08 0.48 0.257 0.13 1.8 634 238,127 5.10 Abgeleitet 5,648 21.18 0.633 0.409 0.13 1.9 115 Insgesamt Angezeigt 282,506 22.84 0.68 0.41 0.16 1.87 6,201 521,317 1.73 Insgesamt Abgeleitet 18,224 21.01 0.63 0.40 0.13 1.75 368

Abbildung 3 - Querschnitt durch die Lagerstätte Whistler mit dem Blockmodell vom September 2024 und den konzeptionellen, abgestuften Grubengehäusen gemäß Tabelle 3.

Whistler Projekt Geologie

Die Lagerstätte Whistler befindet sich innerhalb der Whistler Intrusive Suite (siehe Abbildung 2), einer zusammengesetzten Suite von Dioritstöcken und -gängen mit Querschnittsbeziehungen, die die Suite im Großen und Ganzen in eine frühe Main Stage Porphyry ("MSP"), eine spätere querschneidende Intermineral Porphyry Suite ("IMP") und die jüngste querschneidende Intrusionsphase, die als Late Stage Porphyry ("LSP") bezeichnet wird, unterteilen. Die Gold- und Kupfermineralisierung ist durch das Vorhandensein von verstreuten Sulfid- und Quarz-/Sulfidgang-Stockworks (einschließlich der klassischen porphyrischen diagnostischen A"-, B"-, D"- und M"-Adern) sowie einer kalihaltigen Alteration gekennzeichnet, die von einer späteren phyllischen Alteration überlagert wird. Die MSP-Suite der frühen Phase ist am stärksten alteriert, geädert und mineralisiert, während die IMP-Suite weniger stark alteriert und geädert, aber durchgehend mineralisiert ist und die späte oder nachmineralisierte LSP-Suite im Allgemeinen unterhalb des Cutoff-Gehalts oder nicht mineralisiert ist. Der "hochgradige Kern" korreliert mit einer intensiven Kaliumalteration und der höchsten Häufigkeit von A- und B-Adern innerhalb des MSP.

Basierend auf der Neuaufzeichnung historischer Bohrkerne in Verbindung mit dem Bohrprogramm 2023 wurde das dreidimensionale geologische Modell der Lagerstätte Whistler neu interpretiert, um Anpassungen der Geometrie, der Ausdehnung und der Kontinuität der MSP-, IMP- und LSP-Suiten vorzunehmen. Diese wurden als Leitfaden verwendet, um Mineralisierungsschalen sowohl für Au-Ag als auch für Cu separat zu erstellen. Die Schalen enthalten einen höhergradigen Kern", wobei auch niedriggradige Schalen erstellt wurden, um sowohl die Au-Ag- als auch die Cu-Mineralisierung einzuschränken. Eine bedeutende Änderung im geologischen Modell 2024 ist die Entfernung der Divide Fault", die in früheren Versionen des Whistler-Lagerstättenmodells eine harte Grenze zwischen geologischen und geostatistischen Bereichen bildete. Nachbohrungen und Bohrungen im Jahr 2023 haben bestätigt, dass es keine zwingenden Beweise für diese Verwerfung gibt, sodass die zuvor modellierte Divide Fault keinen Einfluss mehr auf die Mineralisierung haben dürfte. Anschließend wurden Gold- und Kupfergehaltsschalen erstellt, um das Mineralblockmodell der Lagerstätte Whistler einzuschränken, wobei die geologischen Grenzen, die durch die Grenzen der produktiven MSP und ISP definiert wurden, beachtet und die schwach bis nicht mineralisierte LSP berücksichtigt wurden.

Die Mineralisierung bei Raintree West tritt in zwei Haupttypen auf: 1) eine Gold-Kupfer-Mineralisierung im Porphyr-Stil, die von Diorit-Porphyr-Beständen beherbergt wird und aus Quarz- und Magnetit-Stockwork-Gängen mit Adern und vereinzeltem Chalkopyrit in Verbindung mit einer kaliumhaltigen Alteration besteht, und 2) eine spätere, quer verlaufende Silber-Gold-Blei-Zink-Mineralisierung in Quarz-Karbonat-Adern mit gelegentlichen bandartigen epithermalen Strukturen. Die frühe Gold-Kupfer-Mineralisierung ist am besten innerhalb der frühen Diorit-Porphyr-Intrusionen entwickelt und wird von diesen kontrolliert (ähnlich wie MSP in der Whistler-Lagerstätte), während die späteren Silber-Gold-Blei-Zink-Adern die Porphyr-Mineralisierung umgeben und lokal überlagern und in der andesitischen vulkanischen Zusammensetzung des Wirtsgesteins am häufigsten vorkommen.

Die Lagerstätte Island Mountain, die sich 20 km südlich der Lagerstätte Whistler-Raintree befindet, besteht aus einer Reihe von ineinander verschachtelten Intrusionen, die in ihrer Zusammensetzung von Hornblendendiorit bis zu Hornblende-Biotit-Monzonit reichen, wobei die Mineralisierung vorwiegend in der Brekzienzone" vorkommt, die intrusive Brekzien umfasst, die als subvertikale Röhren" mit einem Durchmesser von 100-150 m mit Pyrrhotit-Pyrit-Chalkopyrit-Mineralisierung auftreten und den Großteil der Gold-Kupfer-Porphyr-Mineralisierung beherbergen.

Besuchen Sie www.goldmining.com oder www.usgoldmining.us für weitere Informationen, einschließlich technischer Berichte.

Technische Informationen

Die technische Arbeit des Whistler MRE wurde von Sue Bird, P.Eng., von Moose Mountain Technical Services ("MMTS"), einer unabhängigen qualifizierten Person gemäß NI 43-101, durchgeführt. Sue Bird hat die technischen Informationen zu Whistler MRE in dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Tim Smith, P.Geo., Vice President Exploration, GoldMining, hat die Erstellung aller anderen hierin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith ist eine qualifizierte Person gemäß der Definition in NI 43-101.

Über GoldMining Inc.

Das Unternehmen ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvorkommen auf dem amerikanischen Kontinent konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert das Unternehmen heute ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium sowie strategische Investitionen in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt auch ungefähr 21,5 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY), 9,9 Millionen Aktien von U.S. GoldMining Inc. (Nasdaq: USGO) und 26,7 Millionen Aktien von NevGold Corp. (TSXV: NAU). Weitere Informationen sind unter www.goldmining.com zu finden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Co-Vorsitzender, David Garofalo, Co-Vorsitzender

Alastair Still, CEO

Telefon: (855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") dar, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den darin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen, die keine Aussagen über historische Tatsachen sind, beinhalten unter anderem Aussagen über mögliche zukünftige Pläne und Erwartungen des Unternehmens und/oder von U.S. GoldMining in Bezug auf das Projekt Whistler sowie die Strategien und Pläne des Unternehmens, einschließlich der Erschließung von Werten für die Aktionäre. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Unternehmen und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten in sich bergen, einschließlich: die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, schwankende Metallpreise, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, Risiken im Zusammenhang mit Regierungs- und Umweltvorschriften, sozialen Angelegenheiten, Genehmigungen und Lizenzen, die Unfähigkeit, Arbeiten wie erwartet zu beginnen und abzuschließen, die Explorations- und Erschließungspläne des Unternehmens und von US-GoldMining, die sich in Zukunft aufgrund weiterer Planungen oder aus anderen Gründen ändern könnten, sowie Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierung. Diese und andere Risiken, einschließlich jener, die in GoldMiningꞌs Jahresinformationsformular für das am 30. November 2023 zu Ende gegangene Jahr sowie in anderen Unterlagen, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der SEC eingereicht wurden, dargelegt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, als richtig erweisen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die GoldMining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 0,858EUR auf Tradegate (07. Oktober 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.