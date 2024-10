Daten auf Geschäftsreisen oft unzureichend geschützt

Berlin (ots) - Mehrheit der Unternehmen lässt Potenzial von Reiserichtlinien

ungenutzt



Geschäftsreisende sind ein beliebtes Ziel für Hacker. 70 Prozent wurden bereits

Opfer eines Cyber-Angriffs, 24 Prozent davon sogar mehrfach. Wer regelmäßig

geschäftlich reist, ist sich der Bedrohung meist bewusst: 60 Prozent schätzen

das Cyber-Risiko auf Reisen als hoch ein. Das sind Ergebnisse der Umfrage

"Chefsache Business Travel" im Auftrag des Deutschen Reiseverbandes.



Die am weitesten verbreiteten Regeln zum Schutz vor Cyber-Angriffen sind die

Verschlüsselung sensibler Daten und regelmäßige Software-Updates auf beruflich

genutzten Geräten. 47 Prozent der Befragten geben an, dass ihr Arbeitgeber

entsprechende Vorgaben macht. Auch Schulungen sind ein Mittel, um Mitarbeitende

für die Risiken von Cyber-Angriffen zu sensibilisieren. 44 Prozent der

Unternehmen schreiben eine regelmäßige Teilnahme vor. Der Bedarf ist jedoch

höher: 45 Prozent der Geschäftsreisenden fühlen sich von ihrem Arbeitgeber nur

teilweise über mögliche Cyber-Risiken informiert, 13 Prozent kaum oder gar

nicht.





"Geschäftsreisende sind ein beliebtes Ziel von Cyber-Kriminellen, davertrauliche Daten auf mobilen Geräten oft unzureichend geschützt sind. FürUnternehmen ist es daher ein Muss, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Nur so lässtsich das Risiko verringern", sagt Thomas Osswald, Geschäftsführer von DERPART."Dazu gehören insbesondere Schulungen, um die Mitarbeitenden zu sensibilisieren.Sinnvoll sind auch klare Regeln, wie sich die Geschäftsreisenden vorCyber-Angriffen schützen können und sollten. Auch das ist ein Thema, bei demGeschäftsreisebüros gerne unterstützen können."Geschäftsreisende sind manchmal unachtsamEin beliebtes Einfallstor für Hacker sind zum Beispiel öffentlicheWLAN-Netzwerke. Dennoch schreiben nur 41 Prozent der Unternehmen ihrenBeschäftigten vor, diese über ein Virtual Private Network (VPN) zu nutzen. Nochweniger Firmen verbieten ihren Mitarbeitenden die Nutzung privater Geräte fürdienstliche Zwecke. 38 Prozent der Unternehmen verfügen über eine entsprechendeRichtlinie. Nur 36 Prozent regeln die Vergabe sicherer Passwörter und lediglich32 Prozent schreiben die Verwendung von Sichtschutzfiltern vor.Eines der besten Mittel gegen Cyber-Angriffe sind aufmerksame Mitarbeitende.Doch nicht immer achten Geschäftsreisende bewusst auf den Datenschutz. So nutzen37 Prozent häufig VPN-Verbindungen, 34 Prozent tun dies nur manchmal. Bei derPasswortvergabe gehen 34 Prozent regelmäßig über die Mindestanforderungenhinaus, aber 41 Prozent nur ab und zu. Ähnlich sieht es aus, wenn es darum geht,den Bildschirm in der Öffentlichkeit vor neugierigen Blicken zu schützen. 33Prozent achten häufig darauf, aber 39 Prozent nur manchmal.Hier finden Sie eine Infografik zum Thema: https://ots.de/GVI59aÜber die Kampagne "Chefsache Business Travel"Chefsache Business Travel ist eine Initiative von Travel Management Companies imDeutschen Reiseverband (DRV). Sie will Geschäftsreisen als strategischesManagementthema verankern und den Nutzen eines professionellenGeschäftsreisemanagements in Zusammenarbeit mit den Geschäftsreisebüros aufEntscheiderebene besser bekannt machen. Die DRV-Initiative Chefsache BusinessTravel wird von den Travel Management Companies ADAC Reisevertrieb, BCD Travel,DERPART Travel Service und Lufthansa City Center getragen.Die Studien "Chefsache Business Travel"Seit 2012 werden im Auftrag des Deutschen Reiseverbands (DRV) jährlichGeschäftsreisende befragt. Zuletzt haben 200 deutsche Entscheidungsträgerinnenund Entscheidungsträger die jeweils mindestens eine Geschäftsreise pro Monatunternehmen, aus Unternehmen aus den Bereichen Handel, Dienstleistung undIndustrie an der Online-Befragung teilgenommen.