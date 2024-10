Einspruch gegen Patent auf Mais / Einladung zum Online-Hintergrundgespräch

München (ots) - Anlässlich einer Verhandlung am Europäischen Patentamt (EPA)

über ein Patent auf Mais veröffentlicht Keine Patente auf Saatgut! einen

aktuellen Bericht und informiert über die rechtlichen Hintergründe. Mit dabei

ist die Repräsentantin einer niederländischen Firma, die selbst Mais züchtet.



Online-Hintergrundgespräch am Montag, 14. Oktober 2024, 11h-12h





Der Einspruch: Die Online-Anhörung zum Einspruch gegen das Patent EP3380618 derFirma KWS startet am 15. Oktober 2024 um 9 Uhr. KWS beansprucht sowohlMaispflanzen aus neuer Gentechnik als auch aus konventioneller Zucht als ihreErfindung. Die Entscheidung über den Einspruch wird am Ende der Anhörungerwartet. Eingesprochen hat das Bündnis Keine Patente auf Saatgut!. Dieöffentliche Anhörung kann online verfolgt werden.Das Hintergrundgespräch: Im Rahmen unseres Hintergrundgesprächs wird GrietjeRaaphorst-Travaille von der niederländischen Firma Nordic Maize Breeding überdie Probleme mit diesen und ähnlichen Patenten berichten.Beim Gespräch wird es nicht nur über die Hintergründe zum KWS-Patent, sondernauch über aktuelle Entwicklungen bei den Patentanmeldungen auf Saatgut gehen.Keine Patente auf Saatgut! stellt dazu einen neuen Bericht über die Situation inEuropa vor. Dieser Bericht zeigt, dass Patente und Patentanträge aufkonventionell gezüchtete Pflanzen weiter zunehmen. Dabei spielen die Verfahrender neuen Gentechnik (NGT) eine wichtige Rolle. Bei Interesse kann der Berichtvorab eingesehen werden.Folgende Personen stehen beim Hintergrundgespräch zu Ihrer Verfügung:Grietje Raaphorst-Travaille, Nordic Maize BreedingJohanna Eckhardt, Keine Patente auf Saatgut!Christoph Then, Keine Patente auf Saatgut!Bei Interesse für unser Hintergrundgespräch oder für einen Einblick in dieVorabversion des Berichts schreiben Sie bitte eine Email (s.u.).Für die öffentliche Online-Anhörung kann man sich beim Europäischen Patentamtbis 9.10. registrieren. Mehr Infos:https://www.no-patents-on-seeds.org/de/mais-kaeltetoleranzHintergrund zum Patent der Firma KWS:https://www.no-patents-on-seeds.org/de/mais-kaeltetoleranzPressekontakt:Christoph Then0151 54638040mailto:info@no-patents-on-seeds.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/156268/5881321OTS: Keine Patente auf Saatgut!