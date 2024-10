Wie man sich durch Trading unabhängig für die Zukunft aufstellt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Graz (ots) - Die letzten Jahre waren politisch von großen Herausforderungengeprägt. Immer mehr Menschen fragen sich angesichts der Unsicherheiten derZukunft, wie sie finanzielle Unabhängigkeit erlangen können. Als Trading-Expertebietet Thomas Wabnig seinen Teilnehmern genau das: Mit Smart Trading Gains hater eine effektive Trading-Ausbildung entwickelt, die es selbst absoluten Laienermöglicht, innerhalb weniger Monate zu erfolgreichen Tradern zu werden. Wie mansich durch Trading unabhängig für die Zukunft aufstellen kann, erfahren Sie imFolgenden.Die Coronakrise, der Krieg in der Ukraine und die Inflation haben das Leben unddie Wirtschaft in Deutschland grundlegend verändert. Immer mehr Menschen sorgensich um ihre Zukunft, ihre Sicherheit und ihre Finanzen. Angesichts dieserEntwicklung suchen sie nach Möglichkeiten, sich ein zusätzliches Einkommen zusichern, um ohne viel Zeitaufwand finanziell unabhängig zu werden. Der Handelmit Wertpapieren soll sie diesem Ziel näherbringen. Doch obwohl es sich dabei umein attraktives Geschäftsmodell handelt, stehen Gewinn und Verlust an der Börseoft eng beieinander. Nicht selten erleben unerfahrene Trader in der Folge einebittere Enttäuschung. "Der Trading-Markt ist kein einfacher - schon winzigeNuancen entscheiden hier über Erfolg oder Niederlage", erklärt Thomas Wabnig,Geschäftsführer von Smart Trading Gains. "Kaum ein Anfänger schafft es aufeigene Faust, die Kluft zwischen Theorie und Praxis zu überbrücken.""Die Folge sind Zeit- und Geldverluste", fährt der Trading-Experte fort. "Sowird der große Traum vom Trading-Erfolg schnell zur gefährlichen Stolperfalle."Mit Smart Trading Gains hat es sich Thomas Wabnig zur Aufgabe gemacht,Trading-Anfängern die Grundlagen des Tradings zu vermitteln, damit sie in kurzerZeit zu erfolgreichen Tradern werden können, ohne dabei gravierende Fehler zumachen. Damit das gelingt, bietet die Trading-Ausbildung eine optimaleKombination aus Theorie und Praxis. Das erprobte System und die intensiveBetreuung sorgen derweil für schnelle Ergebnisse. Als erstes zertifiziertesTrading-Ausbildungszentrum aus Graz/Österreich hebt sich Smart Trading Gainssowohl hinsichtlich der Qualität als auch bezüglich der Ergebnisse deutlich vonseinen Mitbewerbern ab.Deshalb gehört Trading zu den attraktivsten Geschäftsmodellen"Angesichts der aktuellen politischen Lage machen sich immer mehr Menschen inDeutschland, Österreich und der Schweiz große Sorgen um ihre wirtschaftlicheSituation", berichtet Thomas Wabnig. "In Zeiten, in denen der Pessimismus sostark wie nie zuvor zu sein scheint, sorgt der Blick auf den eigenen Kontostandzunehmend für Unbehagen. In der Folge suchen mehr und mehr Menschen nach Wegen,