In 5 Jahren verdreifacht – diese Aktie hat der KI-Konkurrenz einiges voraus

Aufstrebende Akteure in den Bereichen Software und Datenmanagement gewinnen zunehmend Marktanteile, so Ark Invest. Rahul Bhushan, Managing Director von Ark Invest Europe, sagte gegenüber CNBC, dass Unternehmen wie Palantir Technologies das Potenzial haben, die Technologielandschaft zu verändern. Palantir ist eine der Top-Beteiligungen im Ark Innovation Fund. Palantir biete maßgeschneiderte KI- und Datendienste, die über Standardlösungen der großen Cloud-Anbieter hinausgehen, betonte er.

Er erklärte, dass der aktuelle Fokus im KI-Bereich stark auf Chips und Hardware liege, wo in den vergangenen Jahren 80 Prozent des Wertes entstanden seien. "Die wahren Chancen liegen jedoch weiter unten im KI-Stack, besonders bei Software-Unternehmen", fügte er hinzu. In den vergangenen drei Monaten stieg die Tech-Aktie um 40 Prozent. Somit gehörte sie im dritten Quartal zu den Top 10 Performern im S&P 500:

Palantir hebt sich durch die Konsolidierung von verstreuten Daten in Unternehmen hervor. "Viele Firmen haben ihre Daten in Silos oder alten Systemen, oft in verschiedenen Formaten. Palantir bringt diese Daten zusammen und setzt darauf eine KI, die nicht nur Erkenntnisse liefert, sondern auch Handlungsempfehlungen", erklärte Bhushan.

Er hob außerdem Databricks und Kratos als weitere vielversprechende Unternehmen hervor. Databricks, das sich auf Datenverarbeitung spezialisiert und von Ark Venture unterstützt wird, und Kratos, bekannt für seine Arbeit im Verteidigungssektor, bieten seiner Meinung nach attraktive Investitionsmöglichkeiten in einem zunehmend hart umkämpften Markt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion