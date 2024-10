Consors Finanz erweitert Zusammenarbeit mit MediaMarktSaturn auf Online-Marketplace

München (ots) -



- Neuer Finanzierungsservice für alle Einkäufe auf dem MediaMarktSaturn

Marketplace

- Größere Anschaffungen in kleinen monatlichen Raten einfach und bequem möglich



Consors Finanz bietet ab sofort Kund:innen des Marketplace von MediaMarktSaturn

eine Kreditfinanzierung ab einem Warenkorb von 100 Euro an. Die neue

Zahlungsoption gilt für alle Einkäufe auf der Plattform inklusive gemischter

Warenkörbe unterschiedlicher Händler. Mit dem neuen Finanzierungsservice

bekommen Käufer:innen die Flexibilität, die Zahlung in kleine Raten aufzuteilen,

sodass sie in ihr monatliches Budget passen.





"Wir freuen uns, die Partnerschaft mit MediaMarktSaturn weiter zu intensivierenund mit dem neuen Angebot die rasante Entwicklung des Marketplace gemeinsamvoranzutreiben. Mit unserer Finanzierungslösung bieten wir eine zusätzlicheZahlungsoption, um den Einkauf für die Kund:innen noch einfacher und flexiblerzu gestalten", so Oliver Schurack, Head of Retail Financial Solutions vonConsors Finanz .Die Finanzierung per Ratenkredit wird direkt bei der Onlinebestellung beantragt.Die Entscheidung über den Kredit erhalten die Konsument:innen in wenigenMinuten. Dabei werden alle Aspekte einer verantwortungsvollen Kreditvergabeberücksichtigt.Die MediaMarktSaturn Gruppe ist Europas größter Händler für Consumer Electronicsund bietet auf der Onlineplattform mittlerweile eine Produktvielfalt imMillionenbereich von verschiedenen Herstellern an."Die Finanzierung als Zahlungsmethode auf unserem MMS Marketplace bietet Käufernmehr Flexibilität, indem sie größere Anschaffungen in kleinere, erschwinglicheRaten aufteilen können. Dies erweitert den potenziellen Kundenkreis, indem esVerbrauchern ermöglicht, ihren Kauf auf ihre finanzielle Situation anzupassen",erläutert Christian Kollesch, Vice President & CEO Marketplace -MediaMarktSaturn Retail Group.Strategische Partnerschaft seit 2007Consors Finanz und MediaMarktSaturn blicken auf eine seit 2007 erfolgreichePartnerschaft zurück. Das bisherige Produktportfolio, das einen flexiblenVerfügungsrahmen mit einer Co-Brand Mastercard und einer Kostenkontrolle überdas Onlinebanking beinhaltet, ist sowohl am Point of Sale als auch im E-Commerceerhältlich. Mit der neu eingeführten Finanzierungslösung auf dem Marketplacefolgen beide Unternehmen einem aktuellen Trend des einfachen Einkaufs überEinkaufsplattformen.Über Consors FinanzConsors Finanz steht für finanzielle Selbstbestimmung in jeder Lebenssituation.Daher setzt das Unternehmen auf Finanzierungs- und Versicherungslösungen, diesich flexibel an die Zahlungsfähigkeit der Kund:innen anpassen lassen. Obdynamische Kreditrahmen, individuelle Finanzierungen oder anpassbareKartenprodukte - mit dem digitalen Banking von Consors Finanz nehmen Kund:innenihre Liquidität selbst in die Hand. Dabei setzt das Unternehmen auf innovativeTechnologien, höchste Sicherheitsstandards und eine verantwortungsvolleKreditvergabe.Consors Finanz zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten inDeutschland. Vor allem im Retail-, E-Commerce- und Automotive-Geschäft gehörtdas Unternehmen zu den anerkannten Finanzierungsspezialisten. Das breite Angebotrichtet sich an Partner wie Handelsunternehmen und Makler, zum Beispiel zurAbsatzfinanzierung, sowie an Endkund:innen für die Konsumfinanzierung undUmschuldung. Hinzu kommen ergänzende Versicherungs- und Zusatzprodukte, dieConsors Finanz mit Kooperationspartnern anbietet. Consors Finanz ist eine Markeder internationalen BNP Paribas Gruppe. http://www.consorsfinanz.deÜber BNP Paribas in DeutschlandBNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite.Sie ist mit rund 183.000 Mitarbeitenden in 63 Ländern vertreten, davon nahezu146.000 in Europa. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv undhat sich mit zwölf Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt positioniert.Privatkund:innen, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 6.000Mitarbeitenden bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Dasbreit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribasentspricht dem einer innovativen Universalbank. http://www.bnpparibas.de