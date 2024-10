Expo City Dubai stellt neuen Masterplan vor (FOTO)

Dubai (ots) -



- Masterplan stärkt die Position als Drehscheibe für den internationalen Handel

und als Tor zur Welt

- Deutsche Unternehmen erhalten ideale Standortbedingungen für Handel, Logistik,

Technologie und Innovation



Die Expo City Dubai, die 2020 die Weltausstellung und 2023 die UN-Klimakonferenz

COP28 beherbergte, hat ihren neuen Masterplan vorgestellt. Der Plan eröffnet

neue Perspektiven für internationale Unternehmen und Investoren sowie die

Bewohner des Stadtteils. Zudem beschleunigt das Zukunftskonzept das nachhaltige

Wachstum Dubais und stärkt dessen Position als globales Drehkreuz. Die Expo City

ist der neue Mittelpunkt der Zukunft Dubais und festigt die Position der Stadt

als Zentrum für den internationalen Handel und als Tor zur Welt. Der Standort

bietet auch ideale Wachstums- und Investitionsmöglichkeiten für deutsche

Unternehmen auf Expansionskurs.





Seine Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident undPremierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Dubaisagte: "Vor zehn Jahren haben wir den Weg für den Bau einer neuen Stadt in Dubaigeebnet - einer Stadt, die die Welt willkommen heißen, Innovation undNachhaltigkeit fördern und die VAE in ein neues Zeitalter des Wohlstands führensoll. Gemeinsam haben wir eine bemerkenswerte Reise unternommen, und heuteschlagen wir ein neues Kapitel für diese Vision auf."In fünf Bezirken sollen Wohnungen, Büros, Grünflächen und Veranstaltungsortesowie Einkaufsmöglichkeiten entstehen, die durch ein smartes Verkehrssystemmiteinander verbunden werden. Für Investoren und Bauunternehmer werdenGrundstücke zur Verfügung stehen, Büroflächen können schlüsselfertig angemietetwerden. Die Expo City soll Platz für circa 35.000 Einwohner und 40.000Berufstätige bieten.Ahmed Al Khatib, Chief Development and Delivery Officer, Expo City Dubai sagte :"Der neue Masterplan macht die Expo City Dubai zu einem Epizentrum für Pioniere,Unternehmer und Investoren. Und er macht Dubai zudem zu einem Magneten fürInnovatoren, Dozenten und Studenten sowie zu einer lebhaften Gemeinschaft fürBewohner und Besucher. Als neues globales Zentrum nutzen wir unsere Stärken alsbewährter globaler Treffpunkt: Wir fördern die internationale Zusammenarbeit.Zugleich tragen wir zu sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Entwicklungsowie zu gemeinsamem Wachstum und Wohlstand bei."Der Masterplan bietet Investoren ideale Möglichkeiten in wichtigenWachstumssektoren wie Handel und Logistik, Technologie und Innovation sowieVeranstaltungen. Und das alles im aufstrebenden Dubai South, das Dubai mit der