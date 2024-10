TikTok und Co. verändern Konsumverhalten auch auf Reisen

Düsseldorf (ots) - Neue Studie zum Reiseeinzelhandel: Steigendes

Passagieraufkommen schlägt sich nicht in höherem Konsum an Flughäfen oder

Bahnhöfen nieder.



Bisher spiegelte das Wachstum der Reiseeinzelhandelsbranche das Wachstum des

Flugpassagierverkehrs wider. Doch aufgrund neuer Herausforderungen und eines

sich wandelnden Verbraucherverhaltens wurde dieses Muster in der Zeit nach der

COVID-Erholung durchbrochen. Laut der globalen Unternehmensberatung Kearney ist

es daher erforderlich, dass Unternehmen mehr auf technologische Innovationen

setzen, damit die Branche auch in Deutschland den sich verändernden

Marktbedingungen standhalten kann.







Entkopplung zwischen dem globalen Wachstum des Passagierverkehrs und den

Einzelhandelsumsätzen an Flughäfen auf. Der Bericht mit dem Titel "Das nächste

Kapitel des Reiseeinzelhandels: Innovation über die Technologie hinaus als

Schlüssel zur Wiedergewinnung der Marktdynamik" wurde speziell für die Tax Free

World Association (TFWA) erstellt und im Vorfeld der TFWA World Exhibition &

Conference vorgestellt. Um das Verbraucherverhalten in dieser neuen Welt des

Reiseeinzelhandels besser zu verstehen, führte Kearney eine umfassende Studie

mit 3.700 Kunden in 10 Ländern sowie ausführliche Interviews mit mehr als 50

Führungskräften von globalen Flughäfen, Reiseeinzelhändlern, Marken und

Technologieunternehmen durch.



Stagnierende Einzelhandelsumsätze trotz steigender Passagierzahlen



Während das Passagieraufkommen zwischen 2022 und 2023 um beeindruckende 30

Prozent stieg, wuchs der Reiseeinzelhandelsmarkt lediglich um 18 Prozent. Dies

entspricht einem weltweiten Umsatz von 72 Milliarden US-Dollar. Der Rückgang des

Konsumwachstums im Vergleich zu den Passagierzahlen stellt einen historischen

Wendepunkt dar und deutet laut Kearney auf mögliche langfristige Probleme hin.

"Gründe dafür", so Victor Dijon von Monteton, Partner bei Kearney, "sind eine

wirtschaftliche Abkühlung und regulatorische Veränderungen, vor allem in

Nordasien".



Obwohl die Passagierzahlen steigen, sind die durchschnittlichen Ausgaben pro

Reisenden rückläufig. 2023 betrugen sie nur noch 16 US-Dollar, was unter dem

Vor-COVID-Niveau liegt. Eine Ausnahme bildet das Luxussegment, das nach wie vor

eine stabile Nachfrage verzeichnet. Der Rückgang der Ausgaben führt Victor Dijon

von Monteton unter anderem auf hohe Flugpreise, ungünstige Wechselkurse und das

Ende der pandemiebedingten "Rachekäufe" zurück: "Trotz des Interesses vieler

Reisender am Flughafen-Shopping - vor allem als Zeitvertreib -scheitert der Kauf

oft an hohen Preisen und unattraktiven Sortimenten. Besonders der Preis, der Seite 2 ► Seite 1 von 2



In einer neuen Studie zum Reiseeinzelhandel zeigt Kearney eine alarmierendeEntkopplung zwischen dem globalen Wachstum des Passagierverkehrs und denEinzelhandelsumsätzen an Flughäfen auf. Der Bericht mit dem Titel "Das nächsteKapitel des Reiseeinzelhandels: Innovation über die Technologie hinaus alsSchlüssel zur Wiedergewinnung der Marktdynamik" wurde speziell für die Tax FreeWorld Association (TFWA) erstellt und im Vorfeld der TFWA World Exhibition &Conference vorgestellt. Um das Verbraucherverhalten in dieser neuen Welt desReiseeinzelhandels besser zu verstehen, führte Kearney eine umfassende Studiemit 3.700 Kunden in 10 Ländern sowie ausführliche Interviews mit mehr als 50Führungskräften von globalen Flughäfen, Reiseeinzelhändlern, Marken undTechnologieunternehmen durch.Stagnierende Einzelhandelsumsätze trotz steigender PassagierzahlenWährend das Passagieraufkommen zwischen 2022 und 2023 um beeindruckende 30Prozent stieg, wuchs der Reiseeinzelhandelsmarkt lediglich um 18 Prozent. Diesentspricht einem weltweiten Umsatz von 72 Milliarden US-Dollar. Der Rückgang desKonsumwachstums im Vergleich zu den Passagierzahlen stellt einen historischenWendepunkt dar und deutet laut Kearney auf mögliche langfristige Probleme hin."Gründe dafür", so Victor Dijon von Monteton, Partner bei Kearney, "sind einewirtschaftliche Abkühlung und regulatorische Veränderungen, vor allem inNordasien".Obwohl die Passagierzahlen steigen, sind die durchschnittlichen Ausgaben proReisenden rückläufig. 2023 betrugen sie nur noch 16 US-Dollar, was unter demVor-COVID-Niveau liegt. Eine Ausnahme bildet das Luxussegment, das nach wie voreine stabile Nachfrage verzeichnet. Der Rückgang der Ausgaben führt Victor Dijonvon Monteton unter anderem auf hohe Flugpreise, ungünstige Wechselkurse und dasEnde der pandemiebedingten "Rachekäufe" zurück: "Trotz des Interesses vielerReisender am Flughafen-Shopping - vor allem als Zeitvertreib -scheitert der Kaufoft an hohen Preisen und unattraktiven Sortimenten. Besonders der Preis, der