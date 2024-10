BERNSTEIN RESEARCH stuft Dürr auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Analyst Nicholas Green beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit Emissionsstrategien in der europäischen Investitionsgüterindustrie. Welche Aktie sich für das Thema Nachhaltigkeit anbiete, sei wegen einer inkonsistenten Datenlage nicht einfach zu beantworten. Am besten unter den großen Sektorführern stehe ABB da, unter anderem gefolgt von Unternehmen wie Siemens oder Dürr./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2024 / 05:00 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2024 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 22,92EUR auf Tradegate (08. Oktober 2024, 13:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Nicholas Green

Analysiertes Unternehmen: Dürr

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 39

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m