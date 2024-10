Deutsche suchen Orientierung für den umweltfreundlichen Einkauf (FOTO)

Dessau (ots) - Für knapp Dreiviertel der Menschen in Deutschland ist

Umweltfreundlichkeit ein wichtiger Faktor beim Kauf von Haushaltsprodukten. Das

geht aus einer repräsentativen Umfrage des Umweltzeichens Blauer Engel hervor.

Es gibt jedoch große Unterschiede bei den Produktgruppen: Bei Büro- und

Heimwerkerbedarf achten die Konsument*innen weniger auf umweltschonende

Produkte.



Zum World Ecolabel Day am 10. Oktober veröffentlicht der Blaue Engel die

repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa zum

"Umweltbewusstsein in den eigenen vier Wänden". Für 74% der Befragten ist

Umweltfreundlichkeit beim Kauf von Haushaltsprodukten wichtig oder sehr wichtig

- damit ist Umweltfreundlichkeit den Befragten etwas weniger wichtig als

Qualität (98%) und Preis (86%). Die Umfrage zeigt auch: Das staatliche

Umweltzeichen Blauer Engel ist mit 94% Bekanntheit nahezu allen ein Begriff.









Wie stark Konsument*innen ihre Kaufentscheidung von Umweltaspekten abhängig

machen, hängt auch von der jeweiligen Produktgruppe ab: Während bei

Lebensmitteln 90% der Befragten zumindest ab und zu auf Umweltfreundlichkeit

achten, sind es bei Reinigungsmitteln (75 %) und Kosmetik (73 %) etwa drei

Viertel. Bei Heimwerker-Produkten (60%) und Bürobedarf (54%) fällt das

Umweltbewusstsein beim Einkauf geringer aus.



Entscheidungsgrundlagen beim Einkauf umweltschonender Produkte



Bei der Auswahl umweltschonender Produkte orientieren sich die Verbraucher*innen

an verschiedenen Faktoren: 59 % achten auf die Informationen der Hersteller auf

der Verpackung (z.B. zu Inhaltsstoffen), 55% nutzen unabhängige Testergebnisse

und 48% achten auf unabhängige Siegel. Empfehlungen von Freund*innen und

Bekannten (31%) sowie Nutzerbewertungen (17%) spielen eine geringere Rolle. 2%

verlassen sich auf Empfehlungen von Influencer*innen in sozialen Medien.



Herausforderungen: Preiswahrnehmung und Produktverfügbarkeit



Für 70% der Befragten sind unabhängige Siegel wie der Blaue Engel oder das EU

Ecolabel eine verlässliche Orientierung beim Einkauf und 65 % vertrauen darauf,

dass bei Produkten mit diesen Siegeln die genannten Standards auch umgesetzt und

kontrolliert werden. Dass 77% der Befragten Produkte mit Umwelt-Siegel als

teurer empfinden, bleibt dabei eine Herausforderung. Zudem würden 74% der

Befragten häufiger gezielt Produkte mit Umwelt-Siegel einkaufen, wenn sie

leichter erkennen könnten, welches Siegel vertrauenswürdig ist.



Ingo Strube vom Umweltministerium (BMUV) betont: "Die Umfrage zeigt: Die

Ingo Strube vom Umweltministerium (BMUV) betont: "Die Umfrage zeigt: Die

Menschen wünschen sich mehr Orientierung aufgrund der Vielfalt von Siegeln. Hier



