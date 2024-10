Wie Sascha Luike komplizierte Vorschriften verständlich macht (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Ahlen (ots) - Sicherheit ist nicht primär eine Frage des Budgets, sondern vorallem eine Frage des Fachwissens. Um als Sicherheitsdienstleister allerelevanten Gesetze, Normen und Standards zuverlässig einhalten zu können, sindfundierte Aus- und Weiterbildungen unerlässlich. Sascha Luike unterstützt alserfahrener Berater Sicherheitsdienstleister dabei, sich in diesem komplexenUmfeld zurechtzufinden. Wie sie durch seine praxisorientierte Beratung einenentscheidenden Wettbewerbsvorteil erzielen können, erfahren Sie hier.Die rechtlichen Rahmenbedingungen in der Sicherheitsbranche sind oftunübersichtlich: Zahlreiche Gesetze, Normen und Vorschriften, die sichkontinuierlich ändern, erschweren es, den Überblick zu behalten. Insbesonderespezifische Standards wie die DIN 77200 sind äußerst komplex und erfordern eintiefes Verständnis für die praktische Umsetzung - eine Herausforderung, dieviele Sicherheitsdienstleister vor große Probleme stellt. "Ohne die nötigeExpertise besteht die Gefahr, wesentliche Vorgaben zu übersehen, was letztlichzu rechtlichen und operativen Schwierigkeiten führen kann", erläutert SaschaLuike, Berater für Sicherheitsdienste und Inhaber von LL Consulting. "So stellenwir häufig fest, dass es zwar viele Ausschreibungen zur DIN 77200 gibt, aber nurwenige sich der unterschiedlichen Anwendungsbereiche bewusst sind.Sicherheitsdienstleister benötigen daher nicht nur Unterstützung bei derAnwendung, sondern auch bei der optimalen Umsetzung - andernfalls riskieren sie,dass mangelndes Wissen langfristig ihren Erfolg gefährdet.""Dank unserer täglichen Zusammenarbeit mit Sicherheitsdienstleistern kennen wirdie spezifischen Anforderungen und Herausforderungen der Branche genau -insbesondere bei der Umsetzung relevanter Normen wie der DIN 77200 oder der ISO9001", erklärt Sascha Luike. Als Berater für Sicherheitsdienste undVergabestellen unterstützt er seine Kunden bei der Einhaltung gesetzlicherVorschriften und bietet fachkundige Beratung zur Erstellung von Ausschreibungenfür Sicherheitsdienstleistungen. Er begleitet die Kunden von der ersten Beratungbis zur erfolgreichen Zertifizierung und legt besonderen Wert auf einepartnerschaftliche Zusammenarbeit sowie die Entwicklung nachhaltiger Lösungen.Dabei profitieren die Kunden nicht nur von umfangreichem Expertenwissen auserster Hand, sondern auch von der jahrelangen Praxiserfahrung des Teams in derSicherheitsbranche. Gemeinsam bringen die Experten von LL Consulting nahezu 100Jahre Erfahrung ein, kennen die Branche genau und sind sich derHerausforderungen bewusst, die durch unzureichende Beratung entstehen können.Mit praxisorientierter Beratung zur erfolgreichen Zertifizierung