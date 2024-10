Konsum illegaler Zigaretten europaweit weiterhin auf Wachstumskurs - zunehmend auch weitere Produktkategorien im Fokus (FOTO)

Gräfelfing (ots) -



- Der Konsum illegaler Zigaretten wuchs im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um

1,5 Milliarden Stück auf europaweit 52,2 Milliarden an

- Illegale Produktion und Handel von Wasserpfeifentabak und gefälschten

E-Zigaretten auf Wachstumskurs



Erneut ist europaweit der Konsum illegaler Zigaretten gestiegen - trotz eines

grundsätzlichen Rückgangs des Zigarettenkonsums. Auch wenn sich die Zahlen in

Deutschland weitestgehend stabilisiert haben, ist dies kein Grund zur

Entwarnung. Denn innereuropäische Märkte entwickeln sich zu wichtigen

Produktions- und Transitmärkten. Und damit zu strategisch wichtigen Standorten

für die Organisierte Kriminalität. Zu diesem Ergebnis kommt der KPMG-Bericht,

der jährlich von Philip Morris International in Auftrag gegeben wird. Seit 2006

stellt diese Erhebung die wichtigste Grundlage zur Bemessung des illegalen

Zigarettenhandels dar.





2023 untersuchte der Bericht den illegalen Zigarettenkonsum in 38 europäischenLändern, der sich auf insgesamt 52,2 Milliarden Stück belief und damit um 1,5Milliarden höher lag als 2022. Im Bericht, der die Zahlen von 2019 bis 2023darstellt, zeigt sich deutlich, dass sich der steigende Trend des illegalenKonsums das vierte Jahr in Folge fortsetzt. Die dadurch entstandenenSteuerausfälle [1] schätzt KPMG für das Jahr 2023 auf insgesamt 16,7 MilliardenEuro. Deutschland befindet sich nach wie vor unter den Top 5 Konsummärkten fürillegale Zigaretten.Fälschungen dominieren illegalen Konsum36,8 % der 2023 illegal konsumierten Zigaretten waren Fälschungen: insgesamt20,1 Milliarden Stück. Die Organisierte Kriminalität, für die der illegaleTabakhandel ein lukratives Geschäftsfeld darstellt, passt sich agil an dieMarktbedürfnisse an, fokussiert sich bei Fälschungen auf die gefragtesten Markenund verlagert die Produktion zunehmend in die Nähe höherpreisiger, margenstarkerMärkte.Für Tammo Körner, Senior Manager Fiscal Affairs & ITP bei Philip MorrisDeutschland ist aber nicht nur diese Entwicklung besorgniserregend: "Diekriminellen Netzwerke, die sich auf die Fälschung und den Schmuggel vonZigaretten - und zunehmend auch anderen Produkten wie Wasserpfeifentabak undE-Zigaretten - spezialisiert haben, operieren grenzübergreifend. Und auch wennin der EU jedes Jahr rund 70 illegale Produktionsstätten für Zigarettenaufgedeckt werden, reißt der Strom an Fälschungen nicht ab." Hierfür, so Körner,sei eine enge internationale Zusammenarbeit sowie eine kontinuierliche Stärkungder Strafverfolgungsbehörden unerlässlich, gerade angesichts komplexer und