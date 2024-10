Soft N Dry TreeFree Windel(TM) - Verbraucher-Nachhaltigkeitsverbindungsprogramm

Frankfurt Am Main, Deutschland und Toronto (ots/PRNewswire) - Direkte

Zusammenarbeit mit Einzelhändlern in Europa zur Einführung von

Eigenmarkenprodukten mit TreeFree Windel(TM) oder zur Nutzung der ecoLiite

Core(TM)-Technologie in bestehenden OEM-Partnerschaften



Soft N Dry Diapers Corp. ("Soft N Dry" oder "SDC"), der führende Innovator bei

baumfreien Einwegwindeln, gibt heute den Start seines

"Verbraucher-Nachhaltigkeitsverbindungsprogramm" in ganz Europa bekannt. Dieses

neue Programm wird Einzelhändlern dabei helfen, die Nachfrage nach TreeFree

Windel(TM) zu decken und auf das wachsende Bewusstsein der Verbraucher für

Nachhaltigkeit und die Anforderungen der neuen EU-Entwaldungsfrei-Verordnung zu

reagieren.





Das Programm bietet ein partnerschaftliches Modell für Einzelhändler, die sichin einem wettbewerbsintensiven Markt durch baumfreie Windelalternativen abhebenmöchten, entweder durch Eigenmarkenprodukte oder durch die direkte Integrationder ecoLiite Core(TM)-Technologie in bestehende OEM-Verträge.Das Soft N Dry Programm basiert auf vier strategischen Tipps für den Erfolg mitTreeFree Windel(TM):1. Einzelhandel - Fragen Sie Ihren OEM-Windellieferanten nach Soft N DrysecoLiite Core(TM) und wir liefern umgehend. Oder Soft N Dry kann fertigeEigenmarken-Verpackungen bereitstellen, um die Verbraucheranforderungenschnell zu erfüllen.2. Verbraucher - Einzelhandelsfachleute erkennen Verbrauchertrends zuerst. DasProgramm ermöglicht Einzelhändlern, bei der Auswahl baumfreierWindelmaterialien für ihre Kunden mitzuwirken und Zugang zuNachhaltigkeitsberichten zu erhalten.3. Verbindung - "Ich will meine TreeFree Windel(TM)" ist, was Kunden inGeschäfte und Online-Shops bringt. Soft N Dry beschleunigt die Lieferung derecoLiite Core(TM) an OEMs, sodass diese in vorhandene Produktionsanlagenintegriert werden kann.4. Programm - Mit der proprietären Technologie von Soft N Dry erhalten OEMs undEinzelhändler Zugang zu fortlaufenden Nachhaltigkeitsberichten und Analysen,um sowohl ihre Verpflichtungen zu erfüllen als auch ihre Marketingbotschaftenin Bezug auf Nachhaltigkeit zu stärken."Das Programm zur Verbindung von Einzelhandelskunden in Europa befähigtEinzelhändler, den wachsenden Bedarf an baumfreien Windeln für heutige Familienzu decken", sagte Matthew Keddy, CEO von Soft N Dry. "In der neuen Ära derEU-Entwaldungsfrei-Verordnung können Einzelhändler nun sicherstellen, dass ihrWindelproduktangebot den von den Verbrauchern gewünschtenNachhaltigkeitsstandards entspricht. Unsere ecoLiite Core(TM)-Technologie istideal für Einzelhändler, um mit ihren bestehenden OEM-Anbietern in Kontakt zu