Medienhäuser setzen auf Künstliche Intelligenz, doch das volle Potenzial bleibt unausgeschöpft

Berlin (ots) -



- Erst 40% der Medienhäuser haben bisher einen KI-Verantwortlichen benannt.

- Bereits 85% der Befragen nutzen generative KI in der redaktionellen Praxis.

- 79% der befragten Medien stufen generative KI als entscheidenden Faktor für

die künftige Redaktionsarbeit ein.



Wie hoch ist der Reifegrad Künstlicher Intelligenz (KI) in deutschen

Medienhäusern? Welche KI-Anwendungen sind in den Redaktionsalltag integriert?

Mit welchen KI-Tools wird aktuell experimentiert? Diese Fragen beantwortet der

KI-Reifegrad-Report, den der KI-Spezialist Retresco (https://www.retresco.de/)

gemeinsam mit dem Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger ( BDZV

(https://www.bdzv.de) ) durchgeführt hat. Hierfür wurden Geschäftsführer/innen,

Chefredakteur/innen und Entscheidungsträger/innen aus der Medienbranche befragt.







Potenzialen sowie den Erwartungen an generative KI im Bereich Text, Bild, Video,

Audio sowie für weitere Content-Arten. Zugleich beinhaltet der Report

erfolgreiche Fallbeispiele und Einschätzungen von ausgewählten Medienhäusern.

Dieser steht ab sofort kostenfrei zum Download bereit.



Strategien für erfolgreiche KI-Angebote unerlässlich



Der KI-Reifegrad-Report zeigt, dass generative KI bei deutschen Medien

grundsätzlich etabliert ist. Allerdings werden noch längst nicht alle Potenziale

mit den relevanten Content-Arten ausgeschöpft. Zugleich verdeutlicht die

Erhebung, dass der KI-Einsatz nicht nur technische, sondern auch strategische

Vorgaben erfüllen sollte. Um redaktionelle Möglichkeiten durch den Einsatz von

generativer KI voll auszuschöpfen, empfiehlt es sich über eine bloße

Implementierung hinausgehen und personelle Strukturen für den KI-Einsatz zu

schaffen. Aktuell haben gerade einmal 40% aller Medienhäuser einen

KI-Verantwortlichen benannt. Zudem bewerten 41% der Befragten ihren

redaktionellen KI-Reifegrad lediglich mit zwei von fünf möglichen

Reifegradstufen, was künftige Optimierungspotenziale aufzeigt. Hierbei werden

als ausschlaggebend für den Erfolg journalistischer KI-Anwendungen zuallerst

Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit genannt.



Aktuell wird in den Redaktionen immer noch viel experimentiert, um die

Möglichkeiten von generativer KI auszuloten und um in erfolgreiche KI-Projekte

einzusteigen. Die Herausforderung liegt hierbei darauf, rechtliche

Rahmenbedingungen wie den EU AI Act zu erfüllen, ohne größere Abstriche bei den

KI-basierten Angeboten zu machen. Der Grundtenor der Befragten lautet, dass eine

strategische Einbettung von KI unerlässlich ist, um Redaktionsprozesse effektiv Seite 2 ► Seite 1 von 3



