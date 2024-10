Ein harter Brocken

Einst markierte Crowdstrike noch im Sommer bei 398,33 US-Dollar ein stolzes Verlaufshoch, womit eine seit Januar 2023 andauernde Rallye ihren Höhepunkt erreicht hatte. Im Juli stürzte das Papier auf rund 200,00 US-Dollar und stabilisierte sich erst Anfang August. Seitdem herrscht eine technische Gegenbewegung und führte in der Spitze auf 302,16 US-Dollar aufwärts. Aber genau hier verläuft eine sehr markante Widerstandszone bestehend aus den Tiefständen aus der ersten Jahreshälfte zwischen 282,00 und rund 303,00 US-Dollar. In diesem Bereich ist ebenfalls auch der 200-Tage-Durchschnitt als zusätzlicher Widerstand vorzufinden. Erst wenn es gelingt diese Mauer zu durchbrechen, dürften wieder erhöhte Kapitalzuflüsse in die Aktie zu beobachten sein.

