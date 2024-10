Aktien New York Ausblick Moderate Gewinne - Schaukelbörse geht weiter Die Schaukelbörse der vergangenen Tage dürfte sich in New York am Dienstag fortsetzen. Vor wichtigen Inflationsdaten und Unternehmenszahlen im späteren Wochenverlauf tun sich die Anleger weiter mit einer klaren Positionierung schwer. Eine Stunde …