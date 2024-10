Ohne Uran gehen die Lichter aus! Dies Aktie bringt Licht ins Depot! Zugreifen!

Liebe Leserinnen und Leser,

für schlaue Investoren klingt es zu schön um wahr zu sein! Seit August besteht ein neuer US-Importbann: Das Land darf kein unbestrahltes, schwach angereichertes Uran mehr aus Russland importieren. Das stellt die USA vor eine große Herausforderung und zugleich ist es eine riesen Chance für Investoren, die in amerikanische Uranproduzenten investieren!

Denn etwa 20 Prozent des in den USA generierten Stroms stammt laut der US-Energiebehörde EIA aus Kernkraftwerken. Der Großteil des dafür benötigten Urans wird importiert.

Uranmarktdefizit lässt Uranpreis nachhaltig steigen!

Die derzeitige Stärke des Uransektors veranschaulicht die Auswirkungen der Umstellung auf saubere Energien auf Rohstoffe, während das Interesse der politischen Entscheidungsträger an der Kernenergie wieder auflebt. Die Nachfrageprognosen sind gestiegen, was zu einem Angebotsdefizit geführt und Uran und Uranbergbauunternehmen in einen neuen Bullenmarkt befördert hat.

Quelle: UEC

Viele Experten sehen den Uranpreis innerhalb der nächsten 12 Monate bei mind. 150 US$ pro Pfund. Damit würde man das Allzeithoch aus dem Jahr 2005 übertreffen und für wahnsinnige Margen bei den Produzenten sorgen!

Das Uranmarktdefizit in einem Bild veranschaulicht:

Quelle: UEC

Neue Uran-Ära – Von der Pleite zum Boom

Die USA sucht händeringend nach neuem Uran für ihre Kernkraftwerke und Uranium Energy Corporation (WKN: A0JDRR) ist die perfekte Lösung für alle Investoren!

In der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft des Uranmarktes sticht die Uranium Energy Corporation (UEC) mit ihrer aggressiven Wachstumsstrategie hervor. Mit über 900 Millionen US-Dollar, die in Akquisitionen und Entwicklung investiert wurden, ist das Unternehmen für bedeutende Fortschritte bei der Produktion und der Ressourcenkapazität gerüstet.

Exklusives Interview mit Scott Melbye, Executive Vice President

Jüngste Akquisitionen und strategisches Wachstum

Einer der Höhepunkte der jüngsten Aktivitäten von UEC ist die Übernahme der Sweetwater Mill von Rio Tinto. Dieser Deal, der mit 175 Millionen Pfund Uran auf 175 Millionen US-Dollar geschätzt wird, gilt als ein echtes Schnäppchen. Durch diese Übernahme wird nicht nur die Ressourcenbasis von UEC erweitert, sondern auch eine konventionelle Mühle hinzugefügt, die trotz längerer Inaktivität gut gewartet wurde.

Scott Melbye betonte, dass UEC in den letzten vier Jahren das am schnellsten wachsende Uranunternehmen weltweit war. Die Übernahme der Sweetwater Mill wird die Position des Unternehmens im Great Divide Basin in Wyoming weiter stärken, wo UEC bereits über umfangreiche Landflächen mit Uranvorkommen verfügt.

Aufbau starker Beziehungen zu Branchenführern

Die Beziehung von UEC zu Rio Tinto war für die Sicherung wertvoller Vermögenswerte von entscheidender Bedeutung. Der gegenseitige Respekt und das Verständnis zwischen den beiden Unternehmen haben zu erfolgreichen Transaktionen geführt, darunter der Erwerb der Rough Rider-Lagerstätte, die etwa 70 Millionen Pfund Uran enthält. Diese Lagerstätte gilt als Weltklasse-Vermögenswert, und UEC geht davon aus, in Kürze einen Wirtschaftsbericht darüber veröffentlichen zu können.

Initiativen zur Produktionssteigerung

UEC hat vor Kurzem die Uranproduktion in seinem Projekt Christensen Ranch wieder aufgenommen. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmen, da es sich zu einem operativen Unternehmen entwickelt, das sich auf die Generierung von Cashflow aus seinen Vermögenswerten konzentriert. Melbye wies darauf hin, dass UEC auch die Produktion in seinem Projekt Burk Hollow in Südtexas hochfährt und plant, mit dem Bau eines Ionenaustausch-Satelliten zu beginnen, um die Produktionskapazitäten zu erhöhen.

Zukünftige Produktionsziele