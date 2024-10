UFC-Kämpfer Michael Chandler schließt sich dem „Offiziellen UFC-Partner“ Aires Tech an und wird Markenbotschafter für die Produkte des Unternehmens zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Chandler stärkt die Kampagne #AiresAthletes und betont die Bedeutung des EMF-Schutzes für die Genesung und das allgemeine Wohlbefinden *

Chandler fördert die Markenbekanntheit und das Wachstum von Aires, indem er seine fast 3 Millionen Follower in den sozialen Medien einbindet und die Verbindung zu den 700 Millionen UFC-Fans weltweit vertieft

Die Partnerschaft umfasst NIL-Rechte, die Erstellung exklusiver Inhalte, die Zusammenarbeit in den sozialen Medien, Auftritte bei Veranstaltungen und PR

Toronto, ON – 8. Oktober 2024 – American Aires Inc. („American Aires“ oder „Aires Tech“ oder „Aires“ oder das „Unternehmen“) (WKN: A3EQAF – CSE: WIFI – OTC: AAIRF, ein Pionier im Technologiebereich mit Produkten zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung, gab heute eine Partnerschaft mit dem dynamischen UFC-Leichtgewichts-Titelanwärter Michael Chandler bekannt. Chandler wird die EMF-Schutztechnologie des Unternehmens bewerben, die vor Strahlung durch drahtlose Technologien schützt und die Regeneration und das allgemeine Wohlbefinden verbessert.*



Chandler schließt sich dem kanadischen Basketballstar RJ Barrett von den Toronto Raptors, dem sechsmaligen NHL-All-Star John Tavares von den Toronto Maple Leafs, dem UFC-Fliegengewicht Maycee „The Future“ Barber und der NFL-Legende Tiki Barber als Markenbotschafter von #AiresAthletes an.



Globale Liga-Allianzen



Aires Tech leistet Pionierarbeit bei der Anwendung von EMF-neutralisierender Technologie auf sportliche Leistung und Regeneration. Spitzensportler haben die Vorteile der Lifetune-Produkte von Aires Tech erkannt, insbesondere im Hinblick auf ihre Rolle bei der Steigerung der physiologischen Leistung durch EMF-Modulation. Die Partnerschaft mit Michael Chandler wird die Markenbekanntheit und das Umsatzwachstum von Aires weiter fördern, indem die Verbindung zu den mehr als 700 Millionen UFC-Fans vertieft wird. Aires Tech hat auch globale Markenpartnerschaften mit der WWE und Canada Basketball geschlossen.

Seite 2 ► Seite 1 von 4