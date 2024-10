Diesen Angst-Index sollten Anleger jetzt beachten!

Der US-Gesamtmarktindex S&P 500 notiert am Dienstagnachmittag nur ein Prozent unter seinen bisherigen Rekordhochs. Der US-Arbeitsmarkt ist nach den am vergangenen Freitag vorgelegten Daten weiter in einer guten Verfassung und auch der GDPNow-Tracker der Atlanta-Fed zeigt mit einem prognostizierten Wachstum von 2,5 Prozent im laufenden Quartal eine günstige Entwicklung.

Diese Entwicklung bereitet Kopfzerbrechen

Dabei geht es um den Anstieg des Volatilitätsbarometers VIX, der im Börsenjargon auch als "Angstbarometer" bezeichnet wird. Dieser wird aus der erwarteten Schwankungsbreite von Optionspreisen auf den S&P 500 berechnet und misst grob vereinfacht die Nachfrage nach Put-Absicherungen.

In aller Regel fällt der S&P 500, wenn der VIX steigt. Umgekehrt begünstigt ein sinkender oder gleichbleibend niedriger VIX-Index steigende Kurse. Das hängt auch damit zusammen, dass automatisierte Handelssysteme ab bestimmten VIX-Werten beginnen, Investments entweder einzustellen, auszubauen oder zu verkaufen.

Quelle: TradingView.com

Seit Mitte Juli weicht die Entwicklung zwischen S&P 500 und VIX-Index von dieser Regel ab. Während der US-Gesamtmarkt trotz des zwischenzeitlichen Einbruchs im August von Allzeithoch zu Allzeithoch jagte, fiel der VIX nicht oder blieb zumindest auf einem der ersten Jahreshälfte vergleichbar niedrigen Niveau, sondern begann immer weiter zu steigen.

Vorzeichen eines neuen Bärenmarktes?

Eine ähnliche Entwicklung hat zuletzt im Herbst 2021 stattgefunden. Auch damals schraubte sich der US-Aktienmarkt auf immer neue Rekordniveaus, während gleichzeitig der VIX-Index einen Aufwärtstrend verzeichnete. Diese Entwicklung mündete schließlich in den Bärenmarkt 2022/23, der von einer dauerhaft erhöhten Volatilität geprägt war.

Quelle: CNN.com

Der fortgesetzte Anstieg des Angstbarometers ist umso erstaunlicher, als dass er nicht aus einer signifikant erhöhten Nachfrage nach Put-Optionen herrührt. Wie der Blick auf das Put-Call-Verhältnis zeigt, wird der Optionsmarkt derzeit von einer Nachfrage nach Wetten auf steigende Kurse dominiert.

Darin findet die anhaltend positive Stimmung vor allem auch unter Privatanlegerinnen und -anleger ihren Ausdruck, deren Sentiment nach Angaben der American Association of Individual Investors (AAII) weiter in der Nähe der bisherigen Jahreshochs verharrt.

Die US-Präsidentschaftswahl wirft ihren Schatten voraus

Die naheliegendste Erklärung für den fortgesetzten Anstieg des VIX-Index bei einer gleichzeitig überschaubaren Nachfrage nach Put-Optionen ist die in rund vier Wochen anstehende US-Präsidentschaftswahl, die ein klassisches Risk-Event, also einen Termin mit ungewissem Ausgang darstellt.

Zwar werden Put-Optionen (im Verhältnis zu Call-Optionen) auf einem nur überschaubaren Niveau nachgefragt. Für die verlangen Optionsverkäufer aber immer höhere Prämien, was den VIX-Index weiter steigen lässt, obwohl aufgrund der fortgesetzten Kursgewinne mit einer gegenteiligen Entwicklung zu rechnen wäre – so wie es in den beiden längeren Anstiegsphasen in diesem Jahr bereits der Fall gewesen ist.

Fazit: Da ist etwas im Busch

Die gegenwärtige Entwicklung bietet Chance und Risiko zugleich. Sollte das Sentiment am Aktienmarkt plötzlich kippen und die Nachfrage nach Put-Optionen sprunghaft ansteigen, könnte ein VIX-Schock ähnlich wie am 05. August folgen und den US-Gesamtmarkt in die Tiefe rauschen lassen.

Gleichzeitig ist das Angstbarometer aktuell auf einem so hohen Niveau, dass erneut eine wochen- oder gar monatelange Kompressionsphase einsetzen könnte, die mit entsprechenden Kursgewinnen im S&P 500 einhergeht.

Aufgrund der frappierenden Ähnlichkeit zum Kursmuster im Herbst 2021, als die Börsenstimmung ebenfalls äußerst positiv und eine überwältigende Mehrheit von Anlegern und Analysten von fortgesetzten Kursgewinnen überzeugt war, sollten sich Anleger jedoch eher auf den ersten Fall einstellen und dementsprechend zunehmend vorsichtig agieren.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

