Moderate Abgaben - Dax hält 19.000 Punkte

Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets sprach von schwindenden Zinssenkungshoffnungen in den USA nach dem starken Arbeitsmarktbericht vom Freitag. "Zudem schwebt das Damoklesschwert einer noch ausstehenden Reaktion Israels auf den Raketenangriff aus dem Iran über dem Markt. Es ist die Angst vor einer Vergeltung in Richtung Öl-Infrastruktur des Iran, die neben dem Atomprogramm die wohl verwundbarste Stelle auch für die Finanzmärkte sein dürfte", so Molnar.

Die Aktien von Delivery Hero erklommen zunächst den höchsten Stand seit 14 Monaten und notierten zuletzt 4,2 Prozent im Plus. Börsianer verwiesen auf den Kapitalmarkttag der Tochter Talabat, in der das Geschäft im Nahen Osten und Nordafrika gebündelt ist. Der Markt rechne bisher mit rund 20 Milliarden US-Dollar Marktwert für Talabat, und dies erscheine mit den Zahlen nur logisch, sagte ein Börsianer. Talabat soll noch im vierten Quartal an die Börse in Dubai kommen.

Die Papiere von Nordex kletterten um 2,2 Prozent hoch. Der Windturbinenhersteller erhielt aus Kanada Aufträge zur Lieferung von Anlagen mit einem Volumen insgesamt 500 MW. Dies umfasst auch Wartungsaufträge für einen Zeitraum zwischen 15 und 30 Jahren. Zum finanziellen Bestellvolumen wurden keine Angaben gemacht.

Die Aktien von Redcare Pharmacy büßten nach einem Pressebericht 1,7 Prozent ein. Unter dem Titel "Greift Redcare nach DocMorris?" berichtete "Apotheke Adhoc" über Spekulationen an der Börse, Redcare könnte sich den Schweizer Konkurrenten DocMorris über kurz oder lang einverleiben. Weitere Details dazu wurden nicht genannt. Die Anteilsscheine von DocMorris verteuerten sich um 3,0 Prozent.

Der Euro zeigte sich erneut wenig bewegt und kostete zuletzt 1,0977 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0982 Dollar festgesetzt.

Am deutschen Anleihenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 2,23 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,08 Prozent auf 126,49 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,15 Prozent auf 133,39 Punkte./edh/stk

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---