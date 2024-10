Börsenneuling geht baden: Pentixapharm verliert mehr als 25 Prozent

Mit 3.9 Millionen platzierten Aktien erlöste das Unternehmen knapp 20 Millionen Euro – Geld das in das Wachstum der beiden Wirkstoff-Hoffnungsträger Ga68-PentixaFor and Y90-PentixaTher fließen soll.

Die Aktie von Pentixapharm feierte am vergangenen Donnerstag ihr Debüt im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Es war die erste Biotech-IPO in Frankfurt seit dem Jahr 2016. Der erste Kurs lag bei 5,10 Euro, damit kamen die Würzburger auf eine Marktkapitalisierung von 126,5 Millionen Euro zum Handelsstart führte. Das Würzburger Biotech-Unternehmen entwickelt Radiopharmazeutika für die Diagnose und Therapie von Blutkrebs.

Am Montag wurde den Aktionären von Strahlenspezialist Eckert & Ziegler Anteile an dem Spin-Off im Verhältnis 1:1 ins Depot gebucht. Viele Anleger verbannten die neuen Anteile offenbar gleich wieder aus ihren Depots und sorgten so für heftige Kursverluste beim Börsenneuling. Im Xetra-Handel liegen die Papiere am Dienstagnachmittag mehr als 7 Prozent tiefer. Mit einem Kurs von 3,78 hat sich die Aktie mittlerweile mehr als 26 Prozent von ihrem ersten Kurs am Donnerstag entfernt.

Auch im wO-Forum wird die Achterbahnfahrt der Pentixapharm-Aktie diskutiert.

"Bin gespannt wie tief es hier kurzfristig gehen mag, wobei mittelfristig sollte es mindestens wieder in Richtung des IPO Preises von 5,10 Euro gehen." detriment

"Auch ich war überrascht als ich plötzlich diese Aktien in meinem Depot hatte. Noch nie was von denen gehört. Die Aktien wurden für 0 Euro das Stück eingebucht, so dass ich gleich einen fetten Gewinn hatte. Da liegt es natürlich nahe, dass solche "Gewinne" verkauft werden." RS_Levy

"Wer hier Zukaufgedanken hegt, sollte warten, bis die ganzen Kleinanleger diese "geschenkten Aktien" auf den Markt geworfen haben...dann satt einsteigen, wenn man von der Zukunftsperspektive dieses Geschäftsforschungsmodells überzeugt ist." Kampfkater1969

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Pentixapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,04 % und einem Kurs von 3,775EUR auf Tradegate (08. Oktober 2024, 15:58 Uhr) gehandelt.