Neuer Opel Grandland ab 36.400 Euro (FOTO)

Rüsselsheim (ots) -



- Bestellstart am 10. Oktober: Grandland Hybrid schon ab 36.400 Euro, als

Plug-in-Hybrid ab 40.150 Euro und als Grandland Electric ab 46.750 Euro (UPE

inkl. MwSt.)

- Topmodernes Highlight: Neues Intelli-Lux HD Licht mit über 50.000 Elementen

- Flexibel, clever, mit viel Platz: Bis zu 1.645 Liter Ladevolumen, weitere

Staufächer in der Kabine wie neue semitransparente Pixel-Box fassen zusammen

36 Liter

- STLA Medium-Plattform: Neue Architektur ermöglicht bis zu rund 700 Kilometer

batterie-elektrische, lokal emissionsfreie Reichweite (WLTP[1])

- German Energy: Neuer Grandland designt, entwickelt und gebaut in Deutschland



Kombinierte Werte für Opel Grandland Hybrid gem. WLTP[2]: Kraftstoffverbrauch

5,5-5,6 l/100 km, CO2-Emission 124-128 g/km; CO2-Klasse: D.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Stellantis N.V.! Long 11,07€ 1,17 × 10,38 Zum Produkt Short 13,29€ 1,23 × 9,87 Zum Produkt