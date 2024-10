Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 27-2024

Liebe Leserinnen und Leser,

mit diesem Newsletter erhalten Sie auf einen Blick die perfekte Übersicht über das, was in der Welt der Rohstoffe gerade wichtig und angesagt ist. Hiermit sind Sie immer auf dem neusten Stand!

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Aktie der Woche

U.S. GoldMining landet absoluten Volltreffer

U.S. GoldMining gab jüngst sensationelle Untersuchungsergebnisse der ersten beiden Diamantkernbohrlöcher bekannt, die im Rahmen des Ende Juni 2024 begonnenen Bohrprogramms auf dem Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska, USA, niedergebracht wurden. Die jüngsten Bohrungen zeigten abermals Weltklasse-Resultate von unter anderem 652,5 Metern mit 1,00g/t Goldäquivalent, inklusive 176,0 Metern mit 1,55g/t Goldäquivalent.

News: U.S. GoldMining durchschneidet 652,5 Meter mit 1,00 g/t Goldäquivalent in Oberflächennähe und bestätigt damit die Kontinuität des hochgradigen Kerns in der Gold-Kupfer-Lagerstätte Whistler, Alaska

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Aurania Resources gibt Update zu aktuellen Vorgängen

Aurania Resources veröffentlichte kürzlich ein Update zu den Aktivitäten des Unternehmens und meldete, dass die Direktoren des Unternehmens ihre vierteljährlichen Direktorenhonorare in Form von Aktienoptionen anstelle von Bargeld für den Zeitraum bis zum 30. September erhalten haben.

Das Update kann hier eingesehen werden: Aurania Resources informiert über die aktuellen Aktivitäten und gewährt den Direktoren Aktienoptionen anstelle von Honoraren

Calibre Mining ernennt neuen COO für Nicaragua

Calibre Mining konnte vor kurzer Zeit die die Ernennung von David Schummer zum Senior Vice President & Chief Operating Officer mit Wirkung vom 1. Oktober 2024 sowie von Stephen McCaughey zum Vice President Technical Services, Nicaragua, bekanntgeben. Schummer verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung im Bergbau in den USA, Kanada, Peru, Indonesien, Westafrika und im Nahen Osten. David Schummer ist eine bewährte Führungspersönlichkeit in großen Bergbauunternehmen, die sich auf den Aufbau einer starken Gesundheits- und Sicherheitskultur und die Wertschöpfung durch Effizienzsteigerungen im Bergbau konzentriert.

News: Calibre stärkt sein Führungsteam mit der Ernennung des Chief Operating Officer und des Vice President of Technical Services, Nicaragua

Foran Mining mit großen Schritten Richtung Förderung

Foran Mining gab jüngst ein Fortschrittsupdate zum Bau des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts McIlvenna Bay in Saskatchewan, Kanada. Die Oberflächenarbeiten an der Aufbereitungsanlage, der LKW-Werkstatt und dem Kontaktwasserteich schreiten voran. Die Fundamente für die Kugelmühle und die SAG-Mühle wurden erfolgreich fertiggestellt. Die Betonfundamente stehen kurz vor der Fertigstellung, und die Stahlmontage soll im Oktober beginnen. Der Baustellenbereich ist fertiggestellt und bereit für die Aufnahme von Stahl für die Sequenzierung während der Montage der Stahlkonstruktion. Die wichtigsten Ausrüstungen der Aufbereitungsanlage und der Baustahl werden im Oktober vor Ort eintreffen. Es erfolgte zudem die erfolgreiche Auslieferung und Inbetriebnahme der neuen batterieelektrischen Schaufeln und Stapler von Sandvik. Die Arbeiten an der Kragensenke für die Frischlufterhöhung werden fortgesetzt, wobei die Sandsteinschicht in Vorbereitung auf die Installation des oberirdischen Hauptlüfters durchstoßen wird. Die Kläranlage und die Trinkwasseraufbereitungsanlage wurden bereits gebaut und warten auf die Betriebsgenehmigung. Während das Unternehmen das Projekt weiter vorantreibt, setzt sich Foran weiterhin für die sichere und rechtzeitige Erschließung von McIlvenna Bay ein.

News: Foran treibt den Bau der McIlvenna Bay voran und erreicht wichtige Meilensteine im August 2024

Miata Metals meldet Fortschritte in Südamerika

Miata Metals verkündete vor kurzem ein Unternehmens- und Explorationsupdate für das Goldprojekt Sela Creek im Distrikt Sipaliwini in Suriname, Südamerika. Das Unternehmen arbeitet demnach mit Auftragnehmern zusammen, um den logistischen Plan für den Beginn der Bohrungen bei Sela Creek in den kommenden Monaten zu erstellen. Eine LiDAR-Vermessung über den Sela Creek wird voraussichtlich bis Ende September abgeschlossen sein. Das Unternehmen verfeinert zudem derzeit ein geologisches Modell sowohl für das Goldprojekt Sela Creek als auch für das Projekt Nassau, das alle historischen und aktuellen Daten enthält. Das geologische Modell wird die Grundlage für 2.000 Meter an Schürfungen bilden, die in Kürze beginnen sollen.

News: Miata Metals gibt Unternehmens- und Explorations-Update

Mogotes Metals schließt Finanzierung ab

Mogotes Metals gab jüngst bekannt, dass das Unternehmen die zweite und letzte Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung durch die Emission von 6.621.430 Einheiten zu einem Preis von 0,14 CA$ pro Einheit mit einem Gesamterlös von 927.000,20 CA$ brutto abgeschlossen hat. Der gesamte Bruttoerlös der ersten und zweiten Tranche des Angebots betrug 3.500.000 CA$ durch die Emission von insgesamt 25.000.000 Einheiten. Der Erlös aus dem Verkauf der Einheiten wird für die Finanzierung der Explorationsprogramme und die Erschließung des unternehmenseigenen Grundstücks Filo Sur verwendet.

News: Mogotes Metals gibt den Abschluss der zweiten und letzten Tranche der Privatplatzierung von Anteilen bekannt

Sierra Madre Gold & Silver generiert erste Millionen-Einnahmen aus Konzentratverkauf

Sierra Madre Gold & Silver gab vor wenigen Tagen bekannt, dass das Unternehmen seit Beginn der Testabbau- und -vermahlungsphase im Minenkomplex Guitarra mehr als 2,4 Millionen US$ an Einnahmen erzielt hat. Die täglichen Durchsatzraten der wirtschaftlich interessanten Silber- und Goldmineralisierung beliefen sich in den letzten 30 Tagen auf durchschnittlich 350 Tonnen pro Tag. Nächstes Ziel für den Testabbau und die Verarbeitung sind 400 Tonnen pro Tag, gefolgt von einer kommerziellen Produktion von 500 Tonnen pro Tag vor Jahresende.

News: Sierra Madre meldet Einnahmen von mehr als 2,4 Millionen US-Dollar aus seiner anhaltenden Produktion von 350 Tonnen pro Tag in La Guitarra

Vizsla Silver: Neue hochkarätige Bohrresultate und überzeichnende Banken

Vizsla Silver vermeldete jüngst die Ergebnisse von 11 neuen Bohrlöchern, die das Copala-Ressourcengebiet auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Silber-Gold-Projekt Panuco in Mexiko betreffen. Dort stieß man unter anderem auf 4.573 Gramm pro Tonne Silberäquivalent über 5,65 Meter wahre Breite (mTW) einschließlich 16.666 g/t AgEq über 1,48 mTW.

Weiterhin vermeldete das Unternehmen, dass die Konsortialbanken von 25.000.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 2,60 CA$ pro Erstaktie zusätzliche 3.750.000 Stammaktien des Unternehmens zum Angebotspreis pro zusätzlicher Aktie erworben haben, und zwar gemäß der vollständigen Ausübung der von Vizsla Silver gewährten Mehrzuteilungsoption, wodurch ein zusätzlicher Bruttoerlös von 9.750.000 CA$ erzielt wurde. Somit generierte Vizsla Silver mit dieser Finanzierung einen Bruttoerlös von 74,75 Millionen CA$ und ist damit über Jahre hinaus durchfinanziert.

News: Vizsla Silver meldet weitere hochgradige Silber- und Goldwerte durch laufende Infill-Bohrungen und erweitert oberflächennahe Mineralisierung bei Copala Central

News: Vizsla Silver gibt den Abschluss der Mehrzuteilungsoption in vollem Umfang bekannt

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Bergbauunternehmen, Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Investieren in den Megatrend Rohstoffe – Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien