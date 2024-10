K 2025 Die international führende Kunststoffmesse wird LAUT, BUNT und OPTIMISTISCH (FOTO) In einem Jahr, am 08. Oktober 2025, beginnt die K 2025 in Düsseldorf, die Weltleitmesse der Kunststoff- und Kautschukindustrie. "Mit dem Motto 'The Power of Plastics! Green - Smart - Responsible' wird die K 2025 erneut ein Feuerwerk an …