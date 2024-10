Berlin (ots) - EuGH stärkt Datenschutz im Online-Arzneimittelhandel: Pharma

Deutschland begrüßt klares Signal für den Schutz sensibler Gesundheitsdaten -

Verband fordert weiterhin strenge Datenschutzstandards und Zugang zu

fachkundiger Beratung beim Onlinekauf



Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in der Rechtssache C-21/23

(Lindenapotheke) entschieden, dass Mitgliedstaaten Mitbewerbern eines

Unternehmens die Möglichkeit einräumen können, Verstöße gegen die

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) als unlautere Geschäftspraktik gerichtlich

anzugreifen. Das Urteil betrifft den Onlineverkauf apothekenpflichtiger

Arzneimittel, bei dem eine ausdrückliche Einwilligung der Kunden in die

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten erforderlich ist - auch bei

rezeptfreien Arzneimitteln.





Pharma Deutschland, der mitgliedsstärkste Pharmaverband Deutschlands, begrüßtdas Urteil und betont die Notwendigkeit eines wirksamen Datenschutzes imdigitalen Gesundheitsbereich. "Das Urteil des EuGH sendet ein starkes Signal:Der Schutz persönlicher Gesundheitsdaten sollte einen hohen Stellenwertgenießen", so Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland.In seiner Entscheidung stellt der EuGH klar, dass die DSGVO Wettbewerbernerlaubt, gegen vermutete Datenschutzverstöße vorzugehen. Das stärke die Rechteder betroffenen Personen und sorge für mehr Datenschutz. Zudem könne dieshelfen, weitere Verstöße gegen die DSGVO zu vermeiden. Brakmann erklärt: "DieEntscheidung des EuGH schafft klare Regeln für den Online-Verkauf vonArzneimitteln und stärkt den Verbraucherschutz, indem sie sicherstellt, dasssensible Gesundheitsdaten in jeder Phase der Bestellung und Abwicklung geschütztwerden."