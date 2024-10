JEFFERIES stuft GSK auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK nach weiteren Studiendaten zum RSV-Impfstoff Arexvy auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Dass der Impfschutz nach drei Jahren weiter nachlasse, mache eine Auffrischungsimpfung aller drei Jahre wahrscheinlich, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das decke ich mit seiner Erwartung. Gleichwohl könnten die kurzfristigen Markterwartungen nun sinken./mis/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2024 / 09:05 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2024 / 09:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 17,41EUR auf Tradegate (08. Oktober 2024, 16:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Peter Welford

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m