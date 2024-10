Alvarez & Marsal ernennt Dr. Thomas Cobet zum Managing Director

Hamburg/FfM (ots) - Alvarez & Marsal (A&M) (https://www.alvarezandmarsal.com/) ,

ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, ist spezialisiert, seine Mandanten

über das reine Consulting hinaus bei der Umsetzung ihrer Transformationsvorhaben

aktiv zu unterstützen. Deshalb baut A&M mit der Ernennung von Dr. Thomas Cobet

(https://www.linkedin.com/in/dr-thomas-cobet-621351157/) zum Managing Director

seine CFO-Services strategisch aus und erweitert zugleich seine Kompetenz im

Energiesektor. Der Bereich wird angesichts der Energiewende und geopolitischer

Konflikte immer bedeutsamer für Unternehmen in Deutschland und Europa.



Dr. Thomas Cobet, Managing Director am Standort Hamburg, bringt mehr als 20

Jahre Erfahrung in industriellen Führungspositionen und der Unternehmensberatung

mit und stärkt so zusätzlich die kontinuierlich wachsende Energieexpertise bei

A&M. Als CFO internationaler Unternehmen im Bereich Erneuerbarer Energien hat er

zahlreiche Turnaround-Maßnahmen auch in Krisensituationen gesteuert und

erfolgreich umgesetzt. Mit fundiertem Wissen im Windkraft-Segment und Erfahrung

im Verhandeln von Refinanzierungen im Milliardenbereich hat Dr. Cobet

Energieunternehmen neu aufgestellt und stabilisiert - von globalen Konzernen bis

hin zu milliardenschweren Familienbetrieben. Ebenso ist er mit dem

Interimsmanagement von Unternehmen in Private-Equity-Besitz vertraut.





